Solenzo: Les femmes catholiques offrent des vivres aux FDS et VDP comme cadeau du 8 mars

Solenzo, 7 mars (AIB) – L’association des femmes catholiques de Solenzo ont offert un cadeau du 8 mars aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) le vendredi 7 mars 2025 devant la préfecture de la ville.

Selon la porte-parole des donatrices, Yvette Dembélé, leur association a pu rassembler cinq sacs de maïs de 100 kg et un carton de savon SN Citec.

« cn’est le 8 mars, et le seul cadeau qu’une mère ou une femme peut offrir à son enfant, c’est la nourriture. C’est pourquoi nous avons voulu apporter ce que nous avons pour nos enfants qui se battent nuit et jour pour la paix et la sécurité dans la province des Banwa », a déclaré Yvette Dembélé à l’attention du premier responsable des FDS.

Le Secrétaire général de la province des Banwa, Abdoul Kader KongZabré, qui a reçu les dons au nom des FDS, a salué l’initiative de l’association. Il a souligné que ce geste s’inscrit dans la continuité des nombreuses actions de soutien de la population des Banwa en faveur de leurs forces combattantes.

« Nous nous réjouissons que les filles et fils de la province ne soient pas restés en marge de l’appel de Son Excellence le Président du Faso », a renchéri Abdoul Kader KongZabré.

Rappelons que le samedi 1er mars, les femmes déplacées internes (PDI) et les femmes hôtes avaient également offert des savons liquides et du soumbala aux FDS et aux VDP.

SO