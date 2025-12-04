Burkina-Banwa-Patriotisme-Montée-Couleurs

Solenzo : Le Haut-Commissaire félicite toutes les couches sociales œuvrant en faveur du développement de la province

Solenzo, 2 Déc 2025(AIB)-Le Haut Commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a fait une mention spéciale à toutes les couches sociales de la province lundi lors de la dernière montée des couleurs tournante de l’année en face de la préfecture de Solenzo.

Les responsables des différentes couches sociales de la province se sont retrouvés lundi 1er décembre matin autour du drapeau de mât de la préfecture de Solenzo pour la dernière montée des couleurs tournante initiée par le Haut Commissaire.

À la fin de la montée, le premier responsable de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a reconnu le sacrifice de la population en faveur du développement, de la recherche de la cohésion sociale dans toute la province.

« Je félicite vivement les FDS et VDP et tous ceux qui ont œuvré pour une province debout et déterminée. J’invite tout un chacun à une méditation et une prise de conscience pour une province unie et prospère », a-t-il déclaré aux participants.

Selon lui, il faut que les actes et comportements de tous concourent au développement de la province.

Le Secrétaire Général de la province des Banwa, Abdoul Kader KongZabré, a profité de la cérémonie pour inviter les personnes qui avaient des dons pour Faso Mêbo à le faire.

C’est ainsi que les femmes, des coutumiers, des entrepreneurs et maçons, ainsi que les responsables des points de vente mobile money ont fait des dons composés de ciment, de brouettes, de pelles et de gants.

Agence d’Information du Burkina

SO/DNk/bbp