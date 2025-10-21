Burkina-Culture-Armée-Récompense-Sodaga-Or

Sodaga d’or 2025, 3e édition : les meilleurs artistes célébrés le 21 novembre prochain

Ouagadougou, 21 oct. 2025 (AIB)-Les organisateurs du prestigieux Sodaga d’or 2025, ont, au cours d’une conférence de presse tenue lundi à Ouagadougou, annoncé que les meilleurs artistes seront célébrés le 21 novembre prochain dans la capitale burkinabè.

C’est sous le thème « FDS, civils, ensemble pour une culture de paix et d’espoir au Burkina Faso » que cette 3e édition du Sodaga d’or, de la promotion des talents artistiques des Forces de défense et de sécurité (FDS), sera célébrée. La succession du gendarme artiste Privat est donc lancée.

Pour cette édition, 9 catégories seront primées et les œuvres en compétition sont celles produites entre le 1er novembre 2024 et le 10 septembre 2025. De toutes les catégories retenues, le Sodaga d’Or de l’année est la plus haute distinction de cet événement. Dans cette catégorie, trois artistes ont été désignés : il s’agit d’Emos, de Bark-biiga Mazou et de Fils du Moogho. Le Comité d’organisation a tenu à rappeler que seuls les artistes ayant un album ou un maxi ont été retenus.

Pour le promoteur et cheville ouvrière de l’événement Paulin Midiour, « le Comité d’organisation a adressé des correspondances aux entités militaires, paramilitaires et personnes ressources pour dresser la liste des nominés. Afin de garantir la transparence et l’objectivité du processus, la phase de présélection a été confiée à des professionnels de chaque domaine (musique, sport et arts plastiques). Chaque œuvre est notée sur 10, puis les notes sont additionnées et multipliées par un coefficient afin d’obtenir une moyenne sur 10 ».

Selon les organisateurs, au regard des critères du Sodaga d’Or, l’artiste Privat (le vainqueur de la dernière édition) ne figure pas dans cette catégorie principale. Il est cependant nominé dans deux autres catégories.

Les innovations de Sodaga d’Or

Les organisateurs de l’événement ont annoncé des innovations parmi lesquelles l’introduction des nouvelles catégories, l’élargissement de l’événement aux artistes de l’AES (Burkina-Mali-Niger) pour donner une portée régionale, la digitalisation et l’interaction, l’accompagnement des lauréats et l’innovation techniques et scientifiques.

Le Sodaga d’Or est né de la volonté d’honorer les talents artistiques au sein des FDS, de soutenir le moral de la troupe et de promouvoir l’unité nationale par la culture. Le rendez-vous pour le Sodaga d’or 2025 a été pris pour le 21 novembre prochain au complexe Le Rossignol de Ouagadougou.

La liste des catégories pour cette année

Le Sodaga d’or (plus haute distinction), le Sodaga de la révélation, le Sodaga du meilleur clip, le Sodaga de la meilleure collaboration, le Sodaga de la chanson la plus jouée en discothèque, le Sodaga du public, le Sodaga du meilleur plasticien de l’année, le Sodaga de la meilleure chanson rendant hommage aux FDS et le Sodaga du sportif de l’année.

Agence d’information du Burkina

