Sissili : un jeune homme perd la vie dans un accident de circulation à Léo

Léo, 16 novembre 2025 (AIB) – Un accident de la circulation est survenu dans la soirée du samedi 15 novembre 2025, aux environs de 20 heures 30, sur la Route Nationale N°6 à Léo. La collision, qui a impliqué une moto et une voiture, a malheureusement entraîné le décès d’un jeune homme.

Selon les premières informations recueillies, deux jeunes circulaient à moto lorsqu’ils sont entrés en contact avec une voiture venant en face. Le choc, particulièrement fort, a coûté la vie à l’un d’eux sur place. L’autre a été rapidement transporté au Centre Médical avec Antenne (CMA) de Léo, pour des soins.

Des témoins expliquent que l’accident serait lié à une manœuvre imprudente. « Les jeunes roulaient vite et ont tenté de tourner à gauche au moment où la voiture arrivait », a relaté un témoin. L’état des véhicules, notamment l’impact sur la voiture, semble confirmer la violence de la collision.

La police est intervenue aussitôt pour effectuer les constats nécessaires et mieux comprendre les circonstances de ce drame.

Ce malheureux événement rappelle une fois encore l’importance de la prudence sur nos routes et invite particulièrement les motocyclistes à adopter des comportements responsables. Il souligne également la nécessité de porter un casque, un équipement essentiel qui peut sauver des vies.

