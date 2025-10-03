Sissili / Rentrée scolaire 2025-2026 : Reprise effective des cours

Léo, 1er octobre 2025 (AIB)-La rentrée scolaire 2025-2026 a été officiellement lancée ce mercredi à Léo, chef-lieu de la province de la Sissili.

Dans des établissements comme l’école primaire publique Yenou-Zian A, les activités pédagogiques ont démarré dans plusieurs classes, notamment en CM2. Le personnel éducatif, mobilisé pour l’occasion, a assuré l’installation des élèves et la vérification du matériel didactique.

« Le train de l’année scolaire a démarré tout doucement », a confié le directeur de l’établissement, M. Bélélé Benjamin Bama, saluant le bon déroulement de cette première journée malgré des effectifs jugés déjà « très lourds ».

Le même constat est fait dans plusieurs autres établissements, où la reprise se fait de manière progressive, entre révisions, cours de rappel et concertations pédagogiques.

Cependant, cette rentrée n’est pas sans difficultés. De nombreux parents n’ont pas encore trouvé de place pour leurs enfants.

« Je fais le tour des écoles depuis trois jours. Mon fils de sept ans n’a toujours pas de classe. Les salles sont pleines à craquer », déplore un parent rencontré dans la ville. Une situation confirmée dans des écoles comme Natanagolo, où certains élèves de CP1 partagent leur table à trois ou quatre, au point de rendre la circulation difficile en classe.

Face à cette surcharge, les responsables éducatifs locaux tirent la sonnette d’alarme.

« Nous plaidons pour l’ouverture de classes supplémentaires. Nous sollicitons l’aide des autorités pour de nouvelles constructions afin de mieux gérer les effectifs », a indiqué le Chef de la Circonscription d’Éducation de Base de Léo, M. Abdramane Nignan, tout en adressant ses vœux de réussite à tous les acteurs du système éducatif.

Agence d’information du Burkina

AIB / BAN