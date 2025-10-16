Burkina-Sissili-Octobre-Rose-Commémoration-Dépistage-Gratuit

Sissili/Octobre Rose : Des femmes bénéficient de dépistage gratuit

Léo, 16 oct. 2025 (AIB)-Une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus a été lancée, ce jeudi 16 octobre à Léo, à l’initiative de la Direction régionale de la santé de Nando. Cette activité, qui se poursuit jusqu’au 17 octobre, s’inscrit dans le cadre de la célébration du mois «Octobre Rose ».

Déployée en collaboration avec le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Léo, la clinique mobile de Nando a accueilli plusieurs dizaines de femmes dans l’enceinte de la formation sanitaire. L’objectif est de sensibiliser les femmes sur les facteurs de risque et les moyens de prévention contre ces pathologies, tout en procédant au dépistage des lésions précancéreuses.

«Nous sommes venus sensibiliser les femmes pour qu’elles puissent se faire dépister tôt parce que ce sont des pathologies lorsqu’elles sont dépistées tôt, les chances de survie sont importantes donc nous encourageons les femmes à faire l’autopalpation et se référer à un centre de santé », a déclaré le chef de mission de la clinique mobile, Dr Aziz Lankoandé, soulignant l’importance de cette initiative pour les populations rurales.

Sur place, les participantes ont été informées sur l’importance du dépistage précoce. L’équipe médicale a également effectué des démonstrations des bonnes pratiques d’autopalpation mammaire.

La campagne a aussi été une aubaine pour des femmes enceintes, qui ont pu bénéficier d’examens d’échographie dans la clinique mobile, ce service étant actuellement indisponible à la maternité du CMA.

Toutes les femmes ont bénéficié d’un dépistage gratuit des lésions précancéreuses du col utérus, tandis que celles âgées de 40 ans et plus ont eu droit à une mammographie en plus.

« Je viens de finir ma mammographie et je suis rassurée de n’avoir pas de problème de seins ; je remercie les premières autorités de notre pays qui ont eu l’initiative de ces cliniques mobiles pour sauver nous les femmes», a témoigné Awa Dabiré née Yago.

Pour les organisateurs, cette action contribuera à réduire le taux de mortalité lié aux cancers féminins, souvent méconnus dans les zones rurales.

Il s’agit de la troisième sortie de la clinique mobile de Nando dans la province de la Sissili depuis son avènement.

Agence d’information du Burkina

BAN/yos