Burkina-Sirba-Gnagna-Manni-Effort De Paix

‎Sirba/Manni : Les associations offrent 20 tonnes de maïs et plus de 5 tonnes de riz aux VDP et PDI

‎Manni, 29 oct. 2025 (AIB) – L’Association pour le développement du département de Manni (ADDM) et la Coordination provinciale des associations de la Sirba ont remis, mardi 28 octobre 2025, 167 sacs de riz de 30 kg, 400 sacs de mais de 50 kg et des dons divers au profit des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) et aux Personnes déplacées internes (PDI).

Le don est composé de 167 sacs de riz de 30 kg et de 283 sacs de maïs de 50 kg destinés aux VDP mobilisés pour la défense du territoire, ainsi que de 117 sacs de maïs de 50 kg, des vêtements, des fournitures scolaires, des nattes et des ustensiles de cuisine au profit des PDI, confrontées à des conditions de vie précaires à la suite des déplacements dus à l’insécurité.

La cérémonie de remise s’est déroulée dans la cour de la mairie de Manni, en présence des autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses, ainsi que de nombreux représentants d’associations et d’habitants.

L’initiative vise à renforcer la résilience des communautés locales et à encourager les acteurs engagés sur les fronts de la sécurité et de la solidarité, selon les donateurs.

‎Prenant la parole au nom des associations donatrices, le représentant de l’ADDM Tifoudiba Tindano a indiqué que cet acte traduit « un devoir de solidarité nationale et de fraternité envers ceux qui se battent et ceux qui endurent ».

‎« Ce que nous avons partagé aujourd’hui n’est qu’un geste, mais derrière ce geste, il y a tout un peuple qui dit merci, courage, et qui croit encore à un Burkina Faso debout, digne et fraternel », a-t-il déclaré, saluant le courage des VDP et la résilience des PDI.

‎De son côté, le Président de la Délégation spéciale (PDS) de Manni, Emmanuel Tindano a exprimé sa profonde gratitude aux donateurs. Il a appelé à la multiplication de ce type d’initiatives citoyennes, indispensables au renforcement du vivre-ensemble, de la cohésion sociale et de la paix dans la région.

‎l’ADDM déjà auteure de plusieurs actions similaires, s’impose comme un modèle de solidarité communautaire au sein de la Gnagna. Cet acte de générosité illustre une fois de plus la vitalité du tissu associatif local et la force du patriotisme des fils et filles de la Sirba, déterminés à construire un Burkina Faso solidaire, résilient et uni face aux défis.

‎Agence d’information du Burkina

GL/yos