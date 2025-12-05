SIAMA 2025 : le Burkina Faso, invité d’honneur, mise sur la coopération pour la promotion de son artisanat

Bamako, 04 déc. 2025 (AIB)- Invité d’honneur de la cinquième édition du Salon international de l’artisanat du Mali (SIAMA), le Burkina Faso affiche de grandes ambitions pour cette rencontre sous-régionale dédiée à la valorisation du savoir-faire artisanal.

Conduite par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, la délégation burkinabè comprend une vingtaine de responsables de l’administration ainsi que plus de 100 artisans et artistes venus représenter la diversité et la créativité de l’artisanat national.

Selon la directrice générale de l’Artisanat, Lydie Zongo/Sanon, la participation du Burkina Faso à cette édition revêt une importance particulière. Elle souligne que le SIAMA constitue une plateforme stratégique pour magnifier l’artisanat burkinabè et célébrer une nouvelle fois la vitalité du secteur.

Au-delà de l’exposition, Mme Zongo/Sanon insiste sur les attentes liées à la coopération régionale. « Nous souhaitons renforcer davantage nos relations d’amitié et de collaboration avec le Mali, pays hôte, ainsi qu’avec le Niger, également invité d’honneur », a-t-elle indiqué.

Pour elle, l’un des objectifs majeurs reste de permettre aux artisans burkinabè de tirer pleinement profit de l’événement. La directrice générale dit espérer que les participants réaliseront de bonnes affaires, noueront des partenariats solides et bénéficieront d’échanges fructueux avec leurs homologues de la sous-région.

L’édition 2025 du SIAMA apparaît ainsi comme une opportunité de dynamiser les réseaux professionnels et de renforcer la compétitivité du secteur.

Dans la même dynamique, le directeur général de la Chambre des métiers de l’artisanat du Burkina Faso, François Ouédraogo, rappelle que la présence de sa structure s’inscrit dans sa mission fondamentale : accompagner les artisans dans la promotion de leurs produits et l’accès aux marchés.

Il souligne que des événements comme le SIAMA jouent un rôle essentiel dans la visibilité commerciale des œuvres artisanales, permettant aux créateurs d’écouler leurs produits, de montrer leur savoir-faire et de nouer des contacts d’affaires.

M. Ouédraogo se félicite de la mobilisation et des résultats enregistrés par les artisans burkinabè, dont la participation active témoigne, selon lui, de la vitalité du secteur.

Il met également en avant l’intérêt des panels de haut niveau auxquels la délégation a pris part. Ces échanges ont permis de partager des expériences entre pays, d’identifier des défis et de proposer des pistes de solutions pour renforcer la contribution de l’artisanat au développement économique.

Agence d’Information du Burkina

BO/ata