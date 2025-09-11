Burkina – Liptako– Concertation– Médias

Seno : Les journalistes prêts à promouvoir les idéaux de la Révolution progressiste populaire

Dori, 11 sept. 2025(AIB)-A l’issue du cadre de concertation avec les acteurs des médias, organisé jeudi à Dori par la direction régionale en charge de la communication, les journalistes et communicateurs du Sahel ont exprimé leur engagement à contribuer à la vulgarisation des idéaux de la Révolution progressiste populaire.

La rencontre s’est déroulée autour du thème : « Rôle et place des médias dans la promotion des idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP) en cours au Burkina Faso ».

Les participants ont salué l’initiative de la direction régionale, qui leur a offert un espace de débat autour de la promotion des idéaux de la RPP. Ils ont également évoqué les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l’exercice quotidien de leur métier, notamment le manque de moyens matériels, les contraintes sécuritaires et la formation continue.

Selon le directeur régional, Bernard Saba, cette initiative qui sera perpétuée pour renforcer les capacités des acteurs des médias, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action 2025 de la structure.

M. Saba a indiqué que l’objectif de la rencontre est de permettre aux participants de mieux comprendre les fondements et les objectifs de la Révolution progressiste populaire.

Il s’agit de leur donner l’occasion d’ajouter de la «terre à la terre de leurs connaissances afin d’assurer une meilleure promotion de la RPP dans leurs productions médiatiques », a-t-il déclaré.

Au regard de la qualité des échanges, il s’est dit satisfait du déroulement des travaux et a estimé que les conclusions permettront d’améliorer la qualité de l’information et des prestations des journalistes et communicateurs du Liptako.

Le représentant du Conseil supérieur de la communication (CSC), M. Oumar Dicko, dit Sofiane Bila, est intervenu en tant que communicateur principal. En plus du thème central, il a rappelé les principes essentiels liés à un comportement responsable sur les réseaux sociaux.

Selon lui, les journalistes et acteurs de l’information ont un rôle crucial à jouer pour garantir une utilisation saine et citoyenne des plateformes numériques.

Agence d’information du Burkina

AMM/yos