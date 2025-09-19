Burkina-Liptako-Coupe-DG-CHR-Dori

Seno: L’équipe du laboratoire s’adjuge la 2e édition de la coupe du DG du CHR

Dori, 18 septembre 2025 (AIB) – La deuxième édition de la coupe du directeur général du Centre hospitalier régional (CHR) de Dori a connu son dénouement le jeudi 18 septembre 2025. L’équipe du laboratoire est sortie victorieuse en finale face à celle de la pédiatrie sur le score de 2 buts à 1.

La finale a opposé deux équipes du CHR, le laboratoire et la pédiatrie, sous le regard d’un public nombreux. Ce sont les « laborantins » qui se sont imposés par le score de 2-1 à l’issue du match. Ce succès leur a permis de décrocher le trophée mis en jeu par la direction générale du CHR.

En plus du trophée, l’équipe du laboratoire a empoché une enveloppe de 200 000 FCFA. La pédiatrie, 2e formation finaliste, est repartie avec 150 000 FCFA. La troisième place a été occupée par l’équipe de la direction régionale de la santé (DRS) qui a reçu 75 000 FCFA, suivie de l’équipe de l’administration du CHR qui a bénéficié d’une récompense de 50 000 FCFA.

Le directeur général du CHR de Dori, Stéphane Zagré a exprimé sa gratitude envers le personnel de santé, les autorités administratives et la population pour leur mobilisation et leur soutien.

« Cette coupe est une manière de raffermir les liens entre les agents de santé et les populations », a-t-il souligné.

Présent à la cérémonie, le chargé de mission à la présidence du Faso, Ali Bokoum a félicité le directeur général pour l’organisation réussie de la compétition. Il a souhaité que ce type d’initiative sportive et sociale inspire d’autres établissements sanitaires du pays.

Le secrétaire général de la région du Sahel, Auguste Kinda a également salué l’initiative, en félicitant le promoteur, les partenaires et l’ensemble du personnel soignant.

Selon lui, le tournoi de football contribue à renforcer la cohésion, la solidarité et la symbiose entre les populations et les acteurs de la santé.

En offrant un cadre de détente et de fraternité à travers le sport, la coupe du directeur général du CHR de Dori a confirmé son rôle d’outil de rapprochement entre services hospitaliers, autorités et communautés.

Le sacre de l’équipe du laboratoire marque l’histoire de cette deuxième édition, mais au-delà du résultat sportif, c’est l’esprit de solidarité et de mobilisation en faveur de la santé publique qui a triomphé à Dori.

Agence d’information du Burkina

AMM/yos