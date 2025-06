Burkina-Sanmatenga-Distribution-Moustiquaire

Sanmatenga : Plus de 463 000 ménages seront sous protection moustiquaire contre le paludisme

Kaya, 24 juin 2025, (AIB) –La secrétaire général de la région du Centre-Nord, Bernadette Adenyo/Sermé, a lancé mardi à Kaya, la campagne de dénombrement en vue de la distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) aux populations de la région.

Selon le Directeur régional de la santé du Centre-Nord, Palamanga Ouoba, il est attendu pour cette campagne, la distribution de plus de 1 millions de MILDA au profit de 463 031 ménages à travers la région.

C’est au domicile de Bamogo Jean Baptiste sis au secteur 4 de la commune de Kaya, que la secrétaire général de la région du Centre-Nord, Bernadette Adenyo/Sermé, représentant le gouverneur a officiellement lancé le mardi 24 juin 2025 ladite campagne.

Chaque chef de ménage après un dénombrement a ainsi reçu des MILDA aux fins de protéger sa famille du paludisme. « S’il y a une maladie qui fait des dégats au Burkina Faso, c’est bien le paludisme. » a souligné la secrétaire général de la région lors de son adresse aux bénéficiaires.

Selon Dr Ouoba, le paludisme constitue l’une des premières causes de consultation au niveau des formations sanitaires de son ressort. Il constitue également l’une des premières causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceinte. « C’est pourquoi il est préconisé que l’utilisation de MILDA soit de mise pour ces personnes ciblées. »

Le secrétaire général de région a invité les bénéficiaires à en faire bon usage afin de prévenir la maladie.

Les agents distributeurs ont prodigué des conseils quant au mode d’utilisation de ces moustiquaires.

La bénéficiaire Zongo Mariam a exprimé sa satisfaction pour les MILDA reçues pour protéger les membres de son ménage. « Je remercie le gouvernement pour ce précieux don. Je veillerai au respect des consignes reçues des agents de santé pour une utilisation utile des moustiquaires. » a-t-elle rassuré.

Débutée le 18 juin la distribution de MILDA s’étend jusqu’au 2 juillet 2025

Agence d’information du Burkina

AIO/yos