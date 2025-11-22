BURKINA-SANGUIE-SANTE-MATERNELLE-INFANTILE-PLAIDOYER

Sangué /Semaine nationale de la planification familiale : Plaidoyer pour la santé maternelle et infantile

Réo, 21 nov. 2025 (AIB) – La salle de réunions du haut-commissariat de Réo a accueilli, ce vendredi soir, une rencontre de plaidoyer en faveur de la Semaine nationale de la planification familiale, couplée à la Journée mondiale de l’allaitement maternel et au dépistage des cancers, IST et hépatites virales.

L’événement a réuni autorités locales, leaders communautaires et acteurs de la santé pour renforcer l’engagement des parties prenantes dans l’amélioration de la santé maternelle et infantile.

Dans son allocution d’ouverture, le Haut-commissaire du Sanguié,Talari Germaine Ouoba, a rappelé l’importance de cette initiative face à la mortalité maternelle encore élevée dans le pays, avec un ratio estimé à 198 pour 1000 naissances, et un taux de besoins non satisfaits en planification familiale de 16,4 %.

Elle a souligné la nécessité d’une synergie d’actions entre ministères, partenaires techniques et financiers, autorités locales et communautés et a remercié la Croix-rouge burkinabé pour son soutien.

Le médecin-chef du district sanitaire de Réo, Dr David Nikiema, a présenté les indicateurs sanitaires du premier semestre 2025. Bien que le nombre de décès maternels soit tombé à zéro contre trois en 2024, le taux de couverture en planification familiale reste faible, à 12 %.

Un décès maternel a toutefois été enregistré au deuxième semestre.

Dr Nikiema a insisté sur le renforcement des capacités du personnel, la mobilisation des ressources financières et la sensibilisation communautaire, notamment des hommes.

Au terme de la rencontre, le haut-commissaire a remercié les participants pour leurs contributions et félicité les agents de santé et équipes locales avant de déclarer la séance close.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/yos