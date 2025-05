BURKINA-SANEMATENGA-SENSIBILISATION-CONFLITS

Sanematenga : Des acteurs communautaires renforcent leurs capacités à faire face aux tensions sociales

Kaya, 22 mai 2025 (AIB)- SEVE Africa en collaboration avec Oxfam, a organisé, du 20 au 21 mai 2025 à Kaya, une formation au profit des acteurs communautaires de la province du Sanmatenga, sur le thème «Prévention, médiation et résolution des conflits communautaires».

La formation, tenue du 20 au 21 mai 2025 à Kaya, a réuni des femmes et des jeunes, issus de différentes organisations locales, dont des leaders communautaires, des autorités locales, des acteurs locaux et des représentants d’instances traditionnelles.

Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Renforcer la résilience et la cohésion sociale des populations affectées par les crises et les impacts du changement climatique dans la région du Centre-Nord », financé par le Ministère fédéral de la coopération économique et du développement d’Allemagne (BMZ).

Le Haut-commissaire de la province du Sanmatenga, Idrissa Gamsonré, a indiqué que le choix des organisations de femmes, de jeunes et des leaders d’opinion, constitue sans doute les meilleurs piliers pour véhiculer des messages sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix.

Il a invité ainsi les jeunes, les femmes et les leaders d’opinions ici présents à s’approprier du projet et d’être des modèles pour les communautés.

« Au vu de l’importance qu’accorde les plus hautes autorités du Burkina sur le vivre-ensemble, la cohabitation pacifique et l’atteinte des objectifs de nos interventions, je vous invite, à une participation active aux échanges, à travers un dialogue franc et structuré, afin de dégager des bonnes pratiques endogènes en matière de prévention, médiation et de gestion des conflits communautaires pour la paix et la cohésion sociale », a dit M. Gamsonré.

Selon le Haut-commissaire de la province du Sanmatenga, la formation permettra aux participants de comprendre la notion de conflit et de cerner les différents types de conflits qui existent ou peuvent exister dans la commune de Kaya.

« Elle leur permettra d’avoir une bonne connaissance des techniques et principes de médiation, identifier les mécanismes et outils de prévention et de gestion des conflits et apprendre une culture de dialogue et de cohésion sociale comme vecteur de pacification des conflits », a-t-il ajouté.

Le chargé du projet, Lassogbèhilone Kambiré, a souligné que la formation vise le renforcement des capacités des populations locales à faire face aux tensions sociales, à favoriser le dialogue et à consolider la paix dans un contexte marqué par de multiples crises.

«Elle a permis aux participants d’acquérir des compétences essentielles pour devenir des acteurs de paix dans leurs communautés respectives », a-t-il dit.

La session a été riche en échanges et en apprentissages pratiques, avec des modules interactifs axés sur l’analyse des causes des conflits, les méthodes de prévention, les techniques de médiation et les outils de résolution pacifique.

A travers cette initiative, SEVE Africa réaffirme son engagement à œuvrer pour la résilience communautaire, la cohésion sociale et l’autonomisation des femmes et des jeunes dans les zones touchées par les crises.

Le projet BMZ intervient dans les communes de Kaya, de Kongoussi et de Boulsa.

Son objectif global est de contribuer au renforcement de la résilience de la population et du réseau d’acteurs locaux dans la région du Centre-Nord pour un développement résilient et durable, ainsi qu’au renforcement de la paix et de la cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina

HB/yo