BURKINA – SANTÉ – MÉDECINE TRADITIONNELLE

Sandbontenga/Semaine régionale de la Médecine traditionnelle : la pérennité de la matière première en question à Kaya

Kaya, 6 oct. 2025 (AIB) – La cité du cuir et des brochettes au couracoura a abrité la 13ᵉ édition de la Semaine régionale de la Médecine traditionnelle et alternative (SRMTA). La cérémonie d’ouverture s’est tenue le lundi 6 octobre 2025 en présence effective des acteurs de la médecine traditionnelle et alternative venus de divers horizons du pays.

La 13ᵉ édition de la Semaine nationale de la Médecine traditionnelle et alternative (SNMTA) 2025, placée sous la présidence du gouverneur de la région, se déroule autour du thème : « Médecine traditionnelle et alternative dans la conquête de la souveraineté sanitaire : quelles solutions pour la pérennité des matières premières végétales, animales et minérales ? »

Cet événement offre aux acteurs un cadre de célébration en différé de la 23ᵉ édition de la Journée africaine de la Médecine traditionnelle (JAMT), axée sur le thème : « Renforcer la base factuelle sur la médecine traditionnelle. »

La directrice de la Médecine traditionnelle et alternative, Dr Mariam Bagagnan, a souligné que cette double commémoration constitue un cadre propice à la réflexion et à la formation, visant à valoriser la médecine traditionnelle tout en assurant la pérennité des matières premières utilisées dans la fabrication des médicaments.

Pour le gouverneur de la région des Koulsé, le colonel-major Blaise Ouédraogo, représentant le Premier ministre, la médecine traditionnelle burkinabè est un « trésor vivant ».

« Elle a toujours été au chevet de nos communautés, surtout là où les structures sanitaires conventionnelles peinent à s’implanter », a-t-il déclaré.

Estimant que cette pratique est aujourd’hui menacée, l’autorité régionale a invité les acteurs à une réflexion collective afin de proposer des solutions durables et d’agir concrètement pour préserver, valoriser et intégrer ces ressources dans la stratégie nationale de souveraineté sanitaire.

Le président de la Fédération sans frontières des tradi-praticiens du Burkina Faso, Moussa Zoungrana, a pour sa part indiqué que « la transmission des savoir-faire hérités de nos ancêtres aux générations futures demeure le défi majeur ».

La 13ᵉ SRMTA sera marquée par une exposition de produits, des conférences et ateliers, un don de sang, des plantations d’arbres, un cross populaire et des consultations médicales.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak