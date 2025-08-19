Burkina-Sandbontenga-Football-Coupe-Fraternité

Sandbontenga/Finale de la Coupe de la Fraternité : Nongodo FC prend sa revanche sur Olympic FC

Kaya, 17 août 2025, (AIB) – La finale de la 4e édition de football de la Coupe de la Fraternité, disputée le dimanche au stade municipal de Kaya, a vu la victoire de Nongodo FC sur Olympic FC, marquant la revanche des vaincus de l’édition précédente. Un événement salué pour son esprit de fair-play et son rôle dans la cohésion sociale de la région.

Battue en finale de la 3e édition, Nongodo FC a su revenir en plus fort pour s’imposer face à son rival Olympic FC. Devant un public enthousiaste, l’équipe Nongodo FC a remporté la finale joué le dimanche 17 août 2025 au stade municipal de Kaya sur le score de 3 buts à 0.

« Les enfants ont joué mais il y a souvent des jours comme ça. Nous allons mieux nous préparer pour d’autres défis », a Confié le coach de Olympic FC, Didier W. Ouédraogo qui a félicité l’équipe de Nongodo FC.

De son côté, le coach de Nongodo FC Rasmané Kargougou dit Kanouté, visiblement ravi a affirmé « cette victoire est le fruit d’un derby bien préparé ».

Le 1er prix, remporté par Nongodo FC, est composé d’un trophée, deux ballons, un jeu de maillots et une enveloppe financière de 100 000 F CFA.

Le 2e prix décerné à Olympic FC, est composé d’un jeu de maillots, d’un ballon et d’une enveloppe financière de 75 000 F CFA.

Les joueurs et les encadreurs des deux équipes finalistes ont aussi été honorés par des médailles. Des prix spéciaux ont été également décernés aux joueurs et équipes les plus méritants.

Le parrain de l’édition, Moussa Zamtako a salué l’esprit de fair-play de toutes les équipes en compétition estimant que l’objectif de fraternité visé par le promoteur a été largement atteint. Pour lui, cette compétition a contribué à renforcer l’unité des filles et fils de la région.

Le promoteur de la compétition Hamado Compaoré dit Tagui par ailleurs président de l’Union régionale des supporters des étalons des Kuilsé a exprimé sa satisfaction au regard des résultats de la compétition. Il a aussi souligné l’impact positif du sport dans la lutte contre le terrorisme, en favorisant la cohésion et la fraternité entre les populations.

Au total, 15 matchs ont été disputés durant cette 4e édition, avec 51 buts inscrits, dont 22 pour l’équipe d’Olympic FC. Aucun carton rouge n’a été distribué, illustrant ainsi le fair-play qui a régné tout au long du tournoi.

Cette édition placée sous la présidence du gouverneur de la région des Kuilsé, a connu la présence effective de grandes personnalités et des délégations de la région et d’ailleurs.

Agence d’information du Burkina

AIO/bak/ata