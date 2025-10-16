Burkina-Koulsé-Santé-CHR-Installation

Sandbontenga/CHR de Kaya : Le nouveau directeur général veut instaurer un management participatif fondé sur la transparence

Kaya, 15 oct. 2025 (AIB) – Le nouveau directeur général du Centre hospitalier régional (CHR) de Kaya, Séverin Kéré, a exprimé mardi sa volonté d’instaurer un management participatif fondé sur la transparence, la responsabilité et la reconnaissance du mérite, au cours de son installation en s’engageant à travailler dans un esprit de collaboration, d’écoute et de respect mutuel.

Administrateur des services de santé, Séverin Kéré est désormais le directeur général du CHR de Kaya. Il a été installé par la secrétaire générale de la région des Koulsé, Bernadette Adenyo/Sermé.

Le nouveau directeur général a pris l’engagement de travailler dans un esprit de collaboration, d’écoute et de respect mutuel, tout en réaffirmant sa volonté d’instaurer un management participatif fondé sur la transparence, la responsabilité et la reconnaissance du mérite.

« La réussite de notre hôpital ne dépendra pas d’un seul homme, mais de l’union des compétences, de la cohésion et de l’engagement collectif », a-t-il déclaré.

La secrétaire générale de la région des Koulsé, Bernadette Adenyo/Sermé, a invité le nouveau directeur général du CHR de Kaya à œuvrer pour offrir un service public à la hauteur des attentes de la hiérarchie et des populations des Koulsé.

Elle a également assuré le nouveau directeur général de l’accompagnement de l’autorité régionale pour la réussite de sa mission.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak