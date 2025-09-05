Burkina – Immersion – Patriotique

Sandbondtenga/Immersion patriotique obligatoire : Le président de la cellule Provinciale s’imprègne du moral des jeunes bacheliers

Kaya, 5 sept. 2025 (AIB)- La cellule provinciale de l’immersion patriotique, conduite par son président, le haut-commissaire Idrissa Gamsonré, a visité vendredi, les différents sites d’immersion, marquée par une atmosphère de ferveur collective et d’unité.

À chaque étape de sa visite, du site du lycée technique professionnel au lycée privé Wendnongdo, en passant par le collège privé Sainte Maria Goretti, le haut-commissaire et sa délégation ont été accueillis par des saluts militaires, des chants vigoureusement entonnés par une jeunesse visiblement prête à assumer son rôle de citoyenneté engagée.

« Je suis satisfait du moral de ces jeunes », a déclaré le haut-commissaire, Idrissa Gamsonré, exprimant sa satisfaction face à l’enthousiasme des jeunes bacheliers de sa province.

Il a salué leur assiduité et leur détermination à s’impliquer dans leur formation. « Vous êtes désormais des citoyens nouveaux, avec des mentalités nouvelles, devenant ainsi des acteurs de changement », s’est-il adressé aux jeunes.

Sur le site du lycée Wendnongdo, les visiteurs ont assisté à une démonstration impressionnante de premiers secours, montrant des gestes appropriés en cas d’accident de la circulation et de brûlures. Cet acte, symbole de l’esprit citoyen qui imprègne l’immersion, a renforcé l’idée que ces jeunes sont désormais armés de connaissances pratiques et de comportements civiques utiles.

Le haut-commissaire a rappelé que l’objectif principal de l’immersion patriotique est d’éveiller l’esprit citoyen des jeunes. Il les a encouragés à s’approprier les compétences acquises et à les appliquer tant sur le campus que dans leur vie quotidienne, en s’impliquant activement dans la transformation de leur société.

Idrissa Gamsonré a également félicité les encadreurs pour leur travail acharné et leur engagement dans la formation de cette nouvelle génération.

« Vous avez réussi à transformer cette jeunesse et la nation vous en sera reconnaissante » a-t-il déclaré, avant de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur soutien indéfectible dans ce programme.

Au total, 1 518 jeunes composent la première promotion de l’immersion patriotique obligatoire de la province de Sandbondtenga.

Ce programme de formation d’un mois, coordonné par la cellule provinciale, se clôturera le 9 septembre 2025 par une cérémonie officielle.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bbp