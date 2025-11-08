Banwa/ Sanaba -Education-Assemblée-Enseignants.

Sanaba : Les enseignants se fixent un objectif de 100% de taux de réussite au Certificat d’études primaires 2025-2026

Sanaba,7 Nov. 2025 (AIB) – Les enseignants de la CEB de Sanaba se sont fixés un objectif de 100% de taux de réussite au Certificat d’études primaires (CEP) pour cette année scolaire 2025-2026, lors de leur assemblée générale de rentrée le vendredi 7 novembre 2025.

Les enseignants des différentes écoles de la CEB de Sanaba ont tenu leur assemblée générale afin de se donner des orientations pour une année scolaire réussie après la réouverture de plus 95% des écoles et une éducation de qualité pour les apprenants de la CEB.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base, Jean Konaté, a félicité le personnel de son ressort pour leur résilience et les sacrifices consentis pour les résultats obtenus l’année dernière, qui a permis à la CEB de réaliser un taux de 93,83% au CEP.

Des échanges entre les encadreurs, les services techniques et les enseignants ont permis aux participants de s’accorder sur la réorganisation des zones d’encadrements pédagogiques qui conduiront à des journées pédagogiques où les enseignants pourront recevoir des formations pour plus d’efficacité dans l’enseignement et l’apprentissage des enfants.

Pour la promotion de la pérennisation de la cantine endogène, les enseignants ont été invités à mettre en place des jardins et aussi des champs scolaires pendant les vacances.

Agence d’Information du Burkina

