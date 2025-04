Maroc – Culture – Édition – Livre – Salon – Burkina – Participation

Salon international de l’Édition et du Livre : la majorité des éditeurs marocains publie en arabe, langue officielle, de communication et d’écrit, selon un éditeur burkinabè

Rabat, 22 avril 2025 (AIB) – La majorité des éditeurs marocains publient en arabe, a constaté samedi Thierry Millogo, fondateur des Éditions Mercury, présent au Maroc dans le cadre de la 30e édition du Salon international de l’Édition et du Livre (SIEL). Il s’est réjoui au micro de l’AIB du fait que « les Marocains ont travaillé à renforcer l’arabe comme langue officielle, de communication et d’écrit ».

« L’un des grands leviers pour le développement culturel, c’est la langue. Quand on est ici, au Salon international de l’Édition et du Livre, on se rend compte que les Marocains ont œuvré pour consolider l’arabe comme langue officielle, langue de communication et langue d’écrit », a affirmé samedi à Rabat Thierry Millogo.

« La majorité des éditeurs marocains publient exclusivement en arabe. Les livres en français sont relativement marginaux dans ce salon. Les Marocains s’expriment dans leurs langues, ils s’y sentent à l’aise, ils se comprennent mieux. Pour nous autres Africains, il y a une réflexion à mener sur la manière d’utiliser nos langues comme vecteurs de développement », a-t-il poursuivi.

M. Millogo s’exprimait à l’occasion de la 30e édition du SIEL. Il dit comprendre la dynamique marocaine, « parce que c’est dans sa langue maternelle qu’on peut le mieux exprimer ses idées ».

Selon un rapport de la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines, publié à l’occasion de cette 30e édition, la production éditoriale marocaine pour l’année 2023/2024 a atteint 3 725 titres, soit un rythme annuel d’environ 1 863 publications, marquant une augmentation d’environ 6,98 % par rapport à l’année précédente.

Le rapport, dont l’AIB a obtenu copie, indique qu’environ 79,43 % de ces publications sont rédigées en arabe, contre 16,86 % en français. L’anglais représente 1,83 % des publications, suivi de l’amazighe (1,78 %), seconde langue officielle du Maroc depuis 2011.

Pour Thierry Millogo, le Salon international de l’Édition et du Livre regorge d’enseignements utiles au Burkina Faso et aux autres pays africains. « Il y a beaucoup de choses que nous devons entreprendre dans notre pays. Beaucoup d’idées peuvent nous inspirer pour améliorer notre environnement. Le livre est un puissant levier de développement, il faut que nous sachions en tirer parti », a-t-il souligné.

Le fondateur des Éditions Mercury a salué le professionnalisme marocain dans l’organisation de cet événement, qu’il considère comme une preuve que « les Marocains ont compris l’importance d’investir dans le livre ». Il a exprimé sa reconnaissance aux autorités marocaines « pour tous les efforts fournis, pour l’énergie investie dans ce salon, afin de mettre à l’honneur les auteurs, les livres et les intellectuels ».

« Quand on observe le niveau d’investissement, la qualité des stands et l’organisation générale, on ne peut qu’être édifié. Cela nous inspire à voir grand pour notre pays. Voir grand, c’est donner de la grandeur, de la valeur et du développement », a-t-il conclu.

Le Burkina Faso est représenté à cette 30e édition par la maison d’édition Mercury, qui expose des œuvres littéraires burkinabè, et par les écrivains Thierry Millogo et Bernadette Sanou/Dao, intervenants dans des panels de discussion.

L’ambassadeur du Burkina Faso auprès du Royaume du Maroc, Mamadou Coulibaly, a visité lundi le stand burkinabè ainsi qu’une dizaine de stands d’éditeurs africains et de pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

La 30e édition du SIEL, organisée du 18 au 27 avril à Rabat par le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la région Rabat-Salé-Kénitra et la wilaya de la région, réunit 756 exposants représentant 51 pays. L’édition 2025 rend hommage aux Marocains résidant à l’étranger, avec pour pays invité d’honneur l’Émirat de Sharjah (Émirats arabes unis).

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la cérémonie d’ouverture a été présidée jeudi dernier par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, frère cadet du souverain, en présence du ministre marocain Mohamed Mehdi Bensaid et de plusieurs délégations internationales.

Agence d’information du Burkina

Wurotèda Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB à Rabat