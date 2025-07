BURKINA-CENTRE-OUEST-EDUCATION-UNIVERSITE-SALON

Salon des opportunités à l’Université Norbert Zongo : l’édition 2025 pour éclairer la lanterne des étudiants

Koudougou, 12 juil. 2025 (AIB) – La Direction régionale de l’Agence nationale pour l’emploi du Centre-Ouest (DR ANPE COS), en partenariat avec l’Association internationale des étudiants en Sciences économiques et commerciales (AIESEC), a organisé, samedi, à l’université Norbert Zongo, l’édition 2025 du « Salon des Opportunités ».

L’objectif principal de ce salon était d’informer les étudiants et jeunes diplômés de Koudougou sur les Services publics d’emploi (SPE) et les structures capables de les connecter au monde du travail. Il s’agissait notamment de présenter les opportunités de stages et de projets professionnels pour favoriser leur insertion et leur réussite de carrière.

La direction régionale de l’ANPE-COS, en tant que panéliste principal, a mis en lumière les services offerts par l’ANPE. En effet, l’Agence propose un espace d’échanges privilégié avec des conseillers d’orientation et des professionnels de l’entrepreneuriat, essentiels pour guider les jeunes dans leurs choix de formation et de carrière.

Le directeur régional de l’ANPE, Roger Belemsigri, a débuté par un bref historique de l’Agence de l’office territorial de main d’œuvre (OTMO) en 1946 à l’ANPE réformée de 2019. Il a ensuite détaillé les diverses opportunités et prestations de l’ANPE, en insistant particulièrement sur les bureaux de Bilan de compétences et d’accompagnement (BCA).

Ces bureaux, gracieusement mis à la disposition de l’ANPE au sein des universités, notamment celle de Koudougou, visent à aider les étudiants à s’autoévaluer, à identifier leurs forces, faiblesses et motivations, afin de construire un projet professionnel pertinent et en adéquation avec le marché de l’emploi.

Au cours des échanges, une question cruciale a été soulevée par les étudiants : l’ANPE dispose-t-elle des moyens financiers nécessaires pour accompagner les bénéficiaires des BCA dans la mise en œuvre de leurs plans d’action ?

Cette interrogation porte notamment sur la capacité de l’ANPE à financer des formations professionnelles, des voyages d’étude ou d’autres initiatives recommandées par les projets professionnels, étant donné que les bénéficiaires n’ont souvent pas les ressources pour y faire face.

