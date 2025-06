Burkina-Sahel-Contribution-Fonds-Soutien-Patriotique

Sahel/Fonds de soutien patriotique: plus de 5 millions mobilisés par les acteurs économiques de la région

Dori, 12 juin 2025 (AIB)-Le responsable du collectif des acteurs économiques du Sahel M Hamidou Dicko a présenté au gouverneur de la région du Sahel M Abdoul Karim Zongo, le jeudi 12 juin 2025, à Dori, un état de versement à la trésorerie régionale, de la somme de 5 677 601 F CFA, représentant la contribution au fonds de soutien patriotique.

Face à la crise sécuritaire qui étreint la région du Sahel et menace son économie, les acteurs économiques refusent de rester passifs. Ils ont présenté au gouverneur de la région du Sahel, un état de versement de la somme de 5 677 601 FCFA, représentant leur contribution au fonds de soutien patriotique.

Selon le responsable du collectif des acteurs économiques de la région du Sahel, M Hamidou Dicko, la mobilisation de cette somme constitue la réponse du monde économique sahélien à l’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

A écouter M Dicko, ce geste, bien plus qu’une simple contribution financière, est le symbole tangible de leur détermination et de leur patriotisme. Il a ajouté que cette somme vise à soutenir concrètement les efforts de paix et à accompagner la nation burkinabé durant cette période difficile.

M Dicko s’est dit convaincu qu’à travers un engagement collectif et une solidarité sans faille, les Burkinabé parviendront à surmonter cette épreuve de l’insécurité. Il a confié que la mobilisation se poursuivra à travers la collecte des contributions des Sahéliens de la diaspora et l’organisation d’activités culturelles.

Pour madame Aminata Maiga, restauratrice à Dori, le gouvernement peut toujours compter sur les acteurs de la région du Sahel. Madame Maiga a émis le souhait de voir la réouverture de la route nationale n°3 (Kaya -Dori), dont la fermeture actuelle asphyxie l’économie régionale en entravant le développement des activités.

Le gouverneur de la région du Sahel M. Abdoul Karim Zongo a vivement remercié les acteurs économiques de la région pour leur contribution financière au fonds de soutien patriotique. Pour M Zongo, c’est la preuve qu’ils ont compris que chaque citoyen burkinabé doit apporter sa contribution à la résolution de la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso.

Il les a exhortés à rester mobilisés et à apporter leurs contributions sous d’autres aspects, notamment la collaboration forces de défense et sécurité (FDS), volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et population civile.

Agence d’information du Burkina

AMM/AS/ATA