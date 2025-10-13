BURKINA-SABOU-SANTE-INFRASTRUCTURES-CONSTRUCTION

Sabou : une nouvelle maternité, fruit d’une coopération entre « Teel-Taaba » et l’USCOOP

Nabadogo, 13 oct. 2025 (AIB) – La population de Nabadogo dans la commune de Sabou, a célébré le samedi 11 octobre, la pose de la première pierre de la future maternité du CSPS, un projet rendu possible grâce à la coopération entre l’Association Teel-Taaba et l’Union Kiswendsida des coopératives d’amandes de karité (USCOOP/Kiswendsida) de Koudougou.

La cérémonie officielle de lancement des travaux de la maternité du CSPS de Nabadogo a été présidée par le préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Sabou, Abdoul Aziz Koara, qui, du reste, s’est réjoui de l’initiative portée par les deux structures partenaires.

« J’apprécie les efforts de l’Association Teel-Taaba et de l’Union Kiswendsida pour la construction de cette maternité, une préoccupation majeure pour les habitants de Nabadogo », a-t-il déclaré.

La représentante du district sanitaire de Sabou, Dr Natacha Yriga, a également salué cette réalisation. « Nous n’avions pas de maternité à Nabadogo. Cette nouvelle infrastructure sera un véritable soulagement pour les femmes », a-t-elle affirmé.

Selon la présidente de l’USCOOP/Kiswendsida, Françoise Zoungrana, le projet découle d’un diagnostic réalisé auprès des femmes de Teel-Taaba, dont les doléances ont été entendues grâce au Fonds de développement de son organisation. « Les femmes se plaignaient de la promiscuité avec les malades lors des consultations et des accouchements. Cette maternité vient répondre à ce besoin essentiel », a-t-elle expliqué.

Pour la présidente de Teel-Taaba, Habibou Baggnan, ce partenariat avec l’Union Kiswendsida est porteur d’espoir : « grâce à cette collaboration, nous avons déjà bénéficié d’un forage, d’un magasin de stockage, d’une aire de séchage, de fournitures scolaires et d’une assurance pour les collectrices. Toute la population en profite. »

Cette maternité, symbole d’une coopération solidaire et durable, marque une avancée notable pour la santé maternelle et infantile à Nabadogo.

L’Union Kiswendsida, basée à Koudougou, regroupe plus de 500 collectrices d’amandes de karité et s’investit dans la transformation locale du produit, contribuant ainsi à la valorisation des ressources nationales, conformément à l’appel du chef de l’État à industrialiser les matières premières.

Agence d’information du Burkina

JPK/PB/AS/ATA