Rencontre Gouvernement/Secteur privé :les acteurs engagés à poursuivre leurs efforts pour des infrastructures solides

Bobo-Dioulasso, 11 Nov. 2025 (AIB)- Après deux jours d’échanges fructueux, la 22e édition de la Rencontre nationale gouvernement/secteur privé (RNGSP) a pris fin mardi à Bobo-Dioulasso par un engagement des acteurs à investir dans des secteurs clés pour le développement du Burkina Faso.

Les participants ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les efforts conjoints pour la construction d’infrastructures solides et souveraines, condition essentielle pour une croissance inclusive et durable.

Le rapporteur des travaux, Achille Roland Sow a annoncé l’engagement du secteur privé à faire sien les priorités du gouvernement burkinabè en investissant dans des secteurs clés pour impulser le développement du pays.

Placée sous le thème du développement des infrastructures pour une économie durable, la rencontre a permis aux acteurs du privé de formuler des préoccupations et le gouvernement d’apporter des éléments de réponses à ces préoccupations.

Plusieurs recommandations concrètes ont également été formulées renforcer la souveraineté économique du Burkina Faso.

Présidant la cérémonie de clôture, le représentant du Gouvernement a salué l’esprit de dialogue, de responsabilité et de patriotisme qui a prévalu tout au long des travaux.

Il a indiqué que cette 22e édition s’inscrit pleinement dans la dynamique de la Révolution progressiste populaire, conduite par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dont la vision est de bâtir une économie véritablement endogène, résiliente et portée par les ressources nationales.

« Ces deux jours d’intenses réflexions nous ont permis d’identifier des pistes de solutions concrètes pour relever les défis liés au développement et à la consolidation de notre souveraineté économique », a-t-il déclaré.

Il a en outre exhorté le Secrétariat permanent de la RNGSP à traduire les principales recommandations en plan d’actions concret, assorti d’un mécanisme de suivi rigoureux et orienté vers des résultats tangibles.

Le Gouvernement a également salué la contribution du secteur privé burkinabè, notamment celle de la Délégation Spéciale Consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF), pour son engagement constant dans la promotion du dialogue public-privé et la réussite de cette édition.

Le représentant du Gouvernement a appelé à faire du patriotisme économique le moteur du redressement. «Investir chez nous, produire burkinabè, consommer burkinabè, c’est affirmer notre dignité collective et renforcer notre souveraineté», a-t-il appelé.

La 23e édition de la RNGSP servira de cadre d’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations formulées cette année et des avancées enregistrées dans la refondation économique nationale.

Agence d’information du Burkina

YOS-FO/