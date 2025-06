Régime d’assurance maladie universelle : Le projet de référentiel des actes et des produits de santé et leur base de tarification

Le chargé de mission, #Séni_Pama, a, au nom du Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale (#MFPTPS), ouvert les travaux de l’atelier de validation du projet de référentiel des actes et des produits de santé éligibles au régime d’assurance maladie universelle (#RAMU) et leur base de tarification, ce mardi 3 juin 2025, à Ouagadougou.

Cet atelier vise d’une part, à faire une présentation sur le RAMU et d’autre part, à examiner et valider le référentiel des actes professionnels éligibles au RAMU et leur base de tarification, le référentiel des produits de santé et leur base de tarification, celui des prestations de soins de santé soumises à autorisation préalable ainsi que les textes d’adoption de ces référentiels.

Pour le chargé de mission Pama, l’adoption de ces référentiels constitue un pas décisif dans la mise en œuvre effective du RAMU au profit des populations burkinabè.

« Elle permettra aux techniciens et à l’ensemble des acteurs, notamment les prestataires de soins de santé, les acteurs impliqués dans la chaine de liquidation des dossiers de prestations et les praticiens conseils de disposer d’outils importants de gestion du Régime. Ces outils ont vocation de les éclairer et les guider dans l’exercice de leurs fonctions en donnant des détails sur les prestations éligibles et celles soumises à accord préalable », a-t-il indiqué.

De ce fait, cet atelier de trois jours revêt une importance capitale pour les ministères en charge de la protection sociale et celui de la santé.

A en croire M. Pama, il permettra d’éclairer les deux ministres sur la prise d’arrêté conjoint devant adopter le référentiel relatif aux produits de santé éligibles ainsi que leur base de tarification.

Tout en appelant les participants à une franche collaboration pour l’atteinte des objectifs de l’atelier, il a relevé qu’ils mettront beaucoup plus l’accent sur le volet tarification au cours des travaux dans la mesure où, selon lui, c’est à travers elle que se fera l’achat des prestations de soins de santé.

« Il convient de parvenir à des référentiels qui assurent la protection financière des assurés et une bonne santé financière des prestataires de soins de santé tout en préservant la viabilité et la pérennité du RAMU », a soutenu Séni Pama.

Il a invité les participants venus pour la plupart des centres de santé, à faire preuve de dépassement et de réalisme en tenant compte du contexte national du pays et ses conséquences sur les populations.

« Je suis persuadé que vous saurez mettre vos différentes expériences et expertises à contribution afin d’atteindre les résultats attendus », a-t-il conclue.

DCRP/MFPTPS

Agence d’Information du Burkina