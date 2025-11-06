Burkina-Recrutement-Cybersécurité-FonctionPublique

Recrutement de 100 ingénieurs informaticiens pour renforcer la souveraineté numérique

Ouagadougou, 6 nov. 2025o (AIB) – Le gouvernement burkinabè a autorisé, en Conseil des ministres, le recrutement par concours directs sans formation de 100 ingénieurs informaticiens au titre de l’année 2025.

Le recrutement concerne 50 ingénieurs de conception et 50 ingénieurs des travaux informatiques. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une unité d’élite et de veille stratégique spécialisée en analyse de données et en cybersécurité.

Selon le gouvernement, cette initiative traduit l’ambition du Burkina Faso de garantir sa souveraineté dans le cyberespace à travers la constitution d’un corps de compétences nationales hautement qualifiées.

Les candidats définitivement admis seront intégrés directement dans la Fonction publique. Ils bénéficieront d’un renforcement des capacités en intelligence artificielle et en cybersécurité pendant neuf mois, ainsi que d’une formation militaire de trois mois.

Le Conseil a ainsi marqué son accord pour le lancement effectif de ce recrutement stratégique.

Agence d’Information du Burkina (AIB)