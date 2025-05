Promotion de l’intégration sous régionale : les stagiaires des écoles professionnelles outillés sur la libre circulation des personnes et des biens

(Ouagadougou, le 23 mai 2025)

La direction générale de l’intégration africaine du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur a organisé ce vendredi 23 mai 2025, une session de mise à niveau sur l’intégration sous régionale, au profit des stagiaires des écoles professionnelles et des cardes des départements impliqués dans la dynamique de l’intégration.

Le top de départ des travaux a été donné par l’ambassadeur Issa BANCE, Conseiller technique de Madame le ministre délégué chargé de la coopération régionale.

Cette session de mise à niveau a permis de mettre à la disposition des participants, des informations pertinentes et des outils nécessaires, pour mieux comprendre les enjeux de l’intégration sous régionale, notamment la libre circulation des personnes et des biens.

Des principes qui restent chers au Burkina Faso, engagé dans plusieurs organisations sous régionales telles que l’UEMOA, l’Autorité du Liptako Gourma et de la Confédération des Etats du Sahel.

« Ce cadre d’échanges traduit la volonté du Président du Faso le Capitaine Ibrahim TRAORE de faire de l’intégration sous régionale une priorité, malgré les recompositions géopolitiques en cours et la diversification des partenaires occasionnées par la création de l’AES », a indiqué Monsieur Issa BANCE.

Il note par ailleurs, l’interdépendance des Etats sur le plan économique, technologique, marquée par une logique d’union et de coopération.

« Nous avons donc, la responsabilité de bâtir une sous-région unie, ouverte et prospère, où les citoyens bénéficient pleinement du droit de résidence et d’établissement, et où les entreprises évoluent dans un environnement favorable à l’échange et à l’innovation », a soutenu le Conseiller technique.

Il a surtout réaffirmé la volonté des Chefs d’Etat de l’AES, de promouvoir la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région et particulièrement dans l’espace confédéral, ainsi qu’un développement harmonieux des populations.

Plusieurs thèmes ont été développés au cours des travaux, sur les concepts et l’état des lieux de l’intégration sous régionale et dans l’espace AES, de la contribution de la culture et du rôle de la jeunesse dans l’intégration sous régionale.

DCRP/MAECR-BE