Projet incubateur de technologie : le Pr Adjima THIOMBIANO félicite les incubés de SARIA

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a effectué, ce jeudi 20 février 2025, une visite de terrain sur les parcelles de productions agricoles des étudiants incubés dans le cadre du projet incubateur de technologie au profit des étudiants en fin de cycle dans le domaine agro-sylvo-pastoral placés dans la station de recherche de l’INERA-Saria dans le Centre-Ouest. Le Pr Adjima THIOMBIANO y est allé toucher du doigt les différentes productions des incubés et s’assurer que tout se passe bien en termes de formation.

Sur place, le ministre a visité les différentes parcelles expérimentales des spéculations que les étudiants incubés ont produites avec succès. Il s’agit notamment des variétés de tomates telles que le cobra et le Rio Grande, de la variété d’oignons violets de Galmi, des choux, de la laitue, du blé et de la banane.

La production de la tomate a particulièrement retenu l’attention du ministre qui a participé à la récolte du jour avec sa délégation. « La production de tomates est très satisfaisante. Je tiens à féliciter les étudiants. Cette réussite est le fruit d’une formation de qualité, mais aussi de leur engagement personnel », a indiqué le Pr Adjima THIOMBIANO.

Non loin de là, les incubés ont expérimenté le blé. Pour un coup d‘essai, ce fut un coup de maître. Le champs qui n’attend que la récolte, force l’admiration de tous.Le ministre a, donc exprimé sa fierté de constater que les étudiants maîtrisent désormais cette culture encore peu développée dans notre pays. « La maîtrise de la production du blé est un véritable atout pour le Burkina Faso. Cela pourrait contribuer à diversifier notre production agricole et à renforcer notre autosuffisance alimentaire », a-t-il souligné.

A l’issue de la visite, le premier responsable de la recherche dit être entièrement satisfait de l’engagement de ces jeunes dans le travail et les résultats engrangés en 05 mois de formation. « Nous avons été émerveillés de constater que l’ensemble des incubés sont non seulement très engagés, mais aussi qu’ils maîtrisent parfaitement les paquets technologiques qu’ils utilisent. Ils sont conscients de l’importance de leur rôle et de l’impact que leurs travaux peuvent avoir sur l’agriculture burkinabè », a-t-il laissé entendre.

Pour lui, au-delà de la formation technique des étudiants, le projet d’incubateur présente des enjeux stratégiques pour le développement agricole du Burkina Faso. Il reste convaincu que la réussite de ces jeunes dans le domaine de la production agricole est essentielle non seulement pour renforcer la sécurité alimentaire du pays, mais aussi pour garantir la matière première nécessaire aux industries de transformation en plein développement, notamment les usines de transformation de la tomate. « Ces étudiants sont positionnés pour devenir des producteurs clés de matières premières destinées à nos usines.C’est pour cela que ce programme d’incubation est fondamental », a souligné le Pr Adjima THIOMBIANO.

Il a également félicité les encadreurs avec à leur tête, le Dr Lassina SANOU, Directeur Régional de l’INERA-SARIA pour le travail remarquable abattu et surtout pour avoir su adapter les méthodes de formation aux réalités de terrain en apportant une véritable dose d’initiative et de créativité.

Le ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir de telles initiatives qui contribueront à garantir l’autosuffisance et la souveraineté alimentaires de notre pays.« La bataille continue, et ensemble, nous allons faire avancer notre pays », a-t-il indiqué.

DCRP/MESRI