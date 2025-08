Burkina-Proclamation-Independance-Iran-Amitié-Reaffirmation

Proclamation de l’indépendance : l’Iran réaffirme son amitié au Burkina Faso

Ouagadougou, 6 août 2025 (AIB). La République islamique d’Iran a adressé, mardi, ses félicitations au Burkina Faso à l’occasion du 65e anniversaire de son accession à l’indépendance, tout en exprimant son souhait de renforcer les relations bilatérales.

« Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran présente ses plus sincères félicitations au noble peuple et au gouvernement du Burkina Faso à l’occasion de la fête de son indépendance, et souhaite une plus grande expansion de la coopération entre les deux Nations », a écrit la diplomatie iranienne sur le réseau social X.

Pour rappel, depuis l’arrivée au pouvoir du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, les relations entre le Burkina Faso et la République islamique d’Iran connaissent un net réchauffement.

