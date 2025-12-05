PRÉSENTATION DE LETTRES DE CRÉANCE

Un nouvel élan pour la coopération entre le Burkina Faso et le Royaume-Uni

(Ouagadougou, 5 décembre 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu, ce vendredi matin, les lettres de créance de l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord auprès du Burkina Faso, Son Excellence Angus Philip McKEE.

Le diplomate Angus Philip McKEE est né à Norwich au Royaume-Uni et a débuté sa carrière professionnelle en 2000. Son Excellence McKEE a occupé de hautes fonctions dans l’Administration publique ainsi que dans les représentations diplomatiques de son pays à Erbil, à Damas et à Tripoli.

La coopération entre le Burkina Faso et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord est marquée par l’accompagnement du Burkina Faso notamment sur le plan sécuritaire, l’octroi de bourses d’études et de stages.

L’Ambassadeur de la sixième puissance économique mondiale au Burkina Faso a pour résidence Bamako en République du Mali.

Direction de la communication de la Présidence du Faso