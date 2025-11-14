Burkina-Poni-Police-Ouverture-Section-Administrative

Poni : Une nouvelle section administrative du commissariat ouvre ses portes à Gaoua pour rapprocher la police des citoyens

Gaoua, 14 nov. 2025 (AIB) – Une nouvelle section administrative du commissariat central de police de Gaoua a ouvert ses portes vendredi pour mieux rapprocher ses services des citoyens. La cérémonie d’inauguration du joyau présidée par le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Gaoua, Siaka Ouattara a connu la présence des autorités administratives et militaires.

Le PDS de la commune de Gaoua, Siaka Ouattara, a exprimé sa satisfaction pour l’ouverture de ce nouveau poste administratif.

Pour lui, ce nouveau poste va améliorer la fluidité du service, réduire les distances et faciliter l’accès aux documents administratifs, notamment les légalisations, l’établissement de la Carte Nationale d’Identité Burkinabè (CNIB) et d’autres enquêtes.

M. Ouattara a également salué le patriotisme des donateurs pour la rénovation du bâtiment et félicité tous les acteurs qui se sont impliqués dans la réalisation de ce poste.

Le lieutenant de police, Martin Kaboré, nouveau responsable de la section de police administrative, s’est dit heureux de l’ouverture du service. Il a invité la population à le fréquenter.

« Nous disposons d’une équipe dynamique. J’encourage mes collaborateurs à plus d’engagement et d’abnégation pour mieux servir la population, qui reste au cœur de notre mission », a-t-il souligné.

Il a rappelé que cette section vise à rapprocher l’administration des citoyens. « Le service offre plusieurs prestations notamment l’établissement d’actes administratifs, la certification matérielle, la réception et le suivi des enquêtes administratives, ainsi que des conseils en sécurité », a-t-il précisé.

Agence d’Information du Burkina

