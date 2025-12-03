BURKINA-DJORO-CULTURE-AMUSUO

Poni : La 4ᵉ édition des Awards de la Musique du Sud-Ouest se tiendra le 6 décembre 2025 à Gaoua

Gaoua, 2 déc. 2025 (AIB) – L’Association SIRAKADJAN a présenté mardi à Gaoua, au cours d’une conférence de presse, les grandes lignes de la 4ᵉ édition des Awards de la Musique du Sud-Ouest (AMUSUO), prévue le 6 décembre prochain à Gaoua. Placée sous le thème « Voix de Djôrô pour la paix et la cohésion sociale », cette édition ambitionne de mettre en lumière la vitalité créative des artistes de la région du Djôrô.

Face aux journalistes, les responsables de SIRAKADJAN ont rappelé que les AMUSUO visent, chaque année, à rassembler les principaux acteurs de la musique du Djôrô afin de valoriser les savoir-faire locaux et de leur offrir un tremplin vers la reconnaissance nationale et internationale.

Pour cette édition, 23 œuvres musicales produites entre avril 2024 et mars 2025 ont été réceptionnées, avec 3 nominés par catégorie, soit 9 catégories au total.

9 trophées seront remis aux meilleurs artistes du Djôrô, en plus d’un trophée destiné aux artistes de l’Ouest du Burkina et de 2 trophées d’honneur dédiés aux acteurs ayant marqué le développement musical dans la région.

Le prestigieux trophée AMUSUO d’or récompensera l’artiste ayant particulièrement brillé au cours de l’année.

Le programme de cette 4ᵉ édition prévoit également des prestations musicales, la projection d’un film de sensibilisation sur le contexte national, un défilé capillaire (un défilé de mode centré exclusivement sur les coiffures), ainsi que des expositions d’art vestimentaire, plastique et littéraire.

Malgré un budget mobilisé à seulement 45 %, les organisateurs se disent déterminés à tenir l’édition grâce au soutien des partenaires institutionnels et privés.

Ils ont, à cet effet, remercié les autorités et les partenaires pour leur accompagnement, tout en rappelant que la musique demeure un puissant vecteur de cohésion sociale.

La 4ᵉ édition est placée sous le patronage du ministre en charge de la Culture et sous la présidence du gouverneur de la région du Djôrô, avec le parrainage de Sa Majesté Bifaté II.

Rendez-vous est donc pris pour le 6 décembre prochain à Gaoua, où la musique du Djôrô promet une fois de plus de vibrer au rythme du talent, de la créativité et de l’espoir. La cérémonie se tiendra à partir de 20 h à l’espace Adarka à Gaoua. L’entrée est gratuite.

Agence d’Information du Burkina

MS/bak