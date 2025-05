Poni / Journée des communautés : Gaoua célèbre la diversité et la cohésion sociale

Gaoua, 23 mai 2025 (AIB) – La commune urbaine de Gaoua a lancé, ce vendredi, la toute première édition de sa Journée des communautés, placée sous le patronage de M. Siaka BARRO, Gouverneur de la région du Sud-Ouest, le parrainage de Sa Majesté Bifaté II, Chef de canton de Gaoua, et la présidence de M. Siaka OUATTARA, Président de la Délégation spéciale de la commune.

Placée sous le thème « Paix et cohésion sociale au Burkina Faso : quelles contributions des jeunes pour l’édification d’une nation prospère et souveraine ? », cette initiative vise à renforcer le vivre-ensemble, promouvoir la culture de la paix et valoriser les identités culturelles.

Dans son allocution, le président de la délégation spéciale a salué l’engagement des communautés et encouragé la jeunesse à jouer un rôle actif dans le rapprochement des peuples. Il a souligné que cette journée se veut un cadre d’échanges et de fraternité entre les différentes composantes de la commune.

C’est sur la Place de la Révolution que les festivités ont débuté, dans une ambiance conviviale. Les communautés vivant à Gaoua y ont présenté leur richesse culturelle à travers des expositions culinaires, vestimentaires, ainsi que des prestations de danses traditionnelles.

Les activités se poursuivront jusqu’au 24 mai, avec notamment une séance d’aérobic et une conférence publique autour de la paix et de la cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina

SM/ata