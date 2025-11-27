Burkina-Conseil-des-ministres-Immobilier

Patrimoine de l’État : Le gouvernement autorise l’achat du terrain du lycée Saint-Joseph

Ouagadougou, 27 nov. 2025 (AIB) – Le Conseil des ministres a autorisé ce jeudi l’acquisition du terrain abritant le lycée Saint-Joseph à Ouagadougou, fermé depuis près de trois ans.

Dans le cadre du renforcement des capacités immobilières de l’État, des démarches ont été entreprises pour l’achat de ce domaine, propriété de feu Laurent Ghilat. Le lycée est érigé sur une parcelle de 12 412 m² située au secteur 26 de Ouagadougou et comprend 2 504,99 m² d’infrastructures exploitables, incluant bâtiments principaux, annexes et équipements.

Les négociations avec les héritiers ont abouti à un accord fixant le prix d’acquisition à 2 milliards de FCFA .

Cette acquisition permettra à l’État de renforcer son patrimoine immobilier et de valoriser ce site stratégique.

Agence d’Information du Burkina (AIB)