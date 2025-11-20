Burkina-Oubri-Vacinations-chistosomiase-Plaidoyer

Oubri : La Direction régionale de la Santé sollicite l’appui des corps constitués pour la campagne contre la schistosomiase

Ziniaré, 20 nov. 2025 (AIB)-La Direction régionale de la Santé de Oubri a tenu, le 20 novembre 2025 au gouvernorat de Ziniaré, un atelier de plaidoyer en vue de mobiliser les corps constitués pour la campagne de traitement de masse contre la schistosomiase, prévue du 24 au 29 novembre 2025.

La schistosomiase plus connue le nom « bilharziose », touche environ 251 millions de personnes dans le monde, dont 90% en Afrique. Au Burkina Faso, la stratégie retenue pour lutter contre la maladie repose sur une campagne annuelle de traitement de masse. Dans la région de Oubri, 218 cas ont été enregistrés en 2024, principalement en zones rurales.

Présidant l’ouverture de l’atelier, le Secrétaire général de la région, Ibrahim Boly, a souligné l’importance de l’engagement communautaire pour la réussite de l’opération. « La campagne ne repose pas seulement sur les médicaments ou les équipes de santé. Elle exige une mobilisation collective pour informer, sensibiliser et convaincre les populations », a-t-il déclaré.

Selon le Directeur régional de la Santé, Dr Ambroise Ouédraogo, la schistosomiase est une maladie parasitaire aiguë et chronique provoquée par un trématode, qui peut affecter les intestins et l’appareil uro-génital.

Il a indiqué que les premiers signes apparaissent quelques jours après l’exposition : démangeaisons, diarrhées et toux, avec des risques d’évolution vers des complications graves à long terme comme des lésions rénales ou la stérilité. « L’avantage est que nous disposons d’un traitement efficace », a-t-il rassuré.

La campagne vise à administrer le traitement à 476.060 personnes âgées de cinq ans et plus dans la région. Les corps constitués ont été invités à soutenir la mobilisation sociale afin d’encourager l’adhésion des populations. « En acceptant le traitement, chacun se protège et protège sa communauté », a insisté le Directeur régional.

