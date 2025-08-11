Ouagadougou/Sécurité routière : 340 citoyens sensibilisés au port obligatoire du casque

Ouagadougou, 11 août 2025 (AIB)-La Police Nationale et l’Office Nationale de Sécurité Routière (ONASER) ont débuté la nuit écoulé une opération spéciale de plusieurs jours de lutte contre l’insécurité routière à Ouagadougou qui leur ont déjà permis de sensibiliser 340 citoyens au port obligatoire du casque. 24 cartes grises de véhicules et 84 engins à deux roues ont été également saisis pour défaut d’éclairage.

Lutte contre l’insécurité routière : la Police Nationale et l’Office Nationale de Sécurité Routière unissent leurs efforts à Ouagadougou.

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, la Police Nationale, en collaboration avec l’Office Nationale de Sécurité Routière (ONASER), a lancé dans la nuit du dimanche 10 août 2025 une opération spéciale de lutte contre l’insécurité routière dans la ville de Ouagadougou.

Prévue pour s’étendre sur plusieurs jours, l’objectif de cette mission de prévention proactive consiste à renforcer la discipline routière, prévenir les accidents et protéger les usagers de la route. A cet effet, plusieurs services de police notamment les Commissariats de Police d’Arrondissement de Ouagadougou, le Service Régional de la Circulation Routière du Kadiogo, la Police Secours, ont été mobilisés sous la direction du Commissaire Central de Police de la ville de Ouagadougou, le Commissaire Principal de Police Hamado TASSEMBEDO, pour la mise en œuvre opérationnelle de la mission.

Les équipes à pied d’œuvre effectuent des sensibilisations et des contrôles ciblés sur les axes à forte circulation, en mettant l’accent sur les actions suivantes :

– Sensibilisation au port effectif de casque ;

– Sensibilisation des usagers aux règles de sécurité routière ;

– Contrôle de l’interdiction aux heures de circulation de certaines catégories d’engins à trois et quatre roues ;

– Contrôle d’éclairage ;

– Contrôle du taux d’alcoolémie.

A la date du 11 août 2025, le bilan de la première étape se présente comme suit :

– Trois cent quarante (340) personnes sensibilisées au port obligatoire de casque ;

– Deux (02) personnes interpelées pour vérification d’identité ;

– Deux (02) engins à quatre roues mis en fourrière pour défaut d’éclairage ;

Vingt-quatre (24) cartes grises de véhicules saisies pour défaut d’éclairage ;

– Quatre-vingt-quatre (84) engins à deux roues saisis pour défaut d’éclairage ;

– Deux (02) tricycles saisis pour non-respect de l’interdiction des heures légales de circulation.

