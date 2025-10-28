Burkina-Santé-Cancer-Sensibilisation

Ouagadougou : Séance d’aérobic pour sensibiliser sur le cancer du sein

Ouagadougou, 25 oct. 2025 (AIB)-L’Association burkinabè des sages-femmes et maïeuticiens (ABSF/M), en collaboration avec la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina (SOGOB), a initié samedi une séance d’aérobic afin de renforcer la sensibilisation contre le cancer du sein.

Dans une ambiance sportive mêlant marche et aérobic, les participants ont rappelé l’importance de la prévention et du dépistage précoce du cancer féminin, en cette période d’« Octobre Rose ».

La présidente de l’ABSF/M, Blanche Zougrana, a indiqué que cette activité sportive symbolise l’engagement des sages-femmes, maïeuticiens et gynécologues aux côtés des femmes.

« Ce n’est pas seulement du sport, c’est l’expression de notre détermination à lutter contre le cancer féminin », a-t-elle souligné.

Selon les organisateurs, le dépistage précoce demeure un moyen efficace de réduire les risques de complications liés au cancer. « J’invite toutes les femmes à réaliser chaque mois l’auto-examen des seins », a ajouté Mme Zougrana.

« Cette activité, au-delà du sport, renforce notre solidarité et notre détermination à lutter contre le cancer féminin. Elle constitue également un appel adressé à toutes les femmes du Burkina Faso sur l’importance du dépistage du cancer du sein », a déclaré le secrétaire général de la SOGOB, Dr Dieudonné Ouédraogo.

Pour le coordonnateur du Programme national de lutte contre le cancer, Pr Nayi Zongo, le sport joue un rôle majeur dans la réduction des risques de cancer. Il a invité toutes les femmes à pratiquer régulièrement une activité physique.

Créée en 1973, l’Association burkinabè des sages-femmes et maïeuticiens intervient dans toutes les régions du Burkina Faso. Elle œuvre pour garantir à chaque femme l’accès à des soins de qualité assurés par des professionnels qualifiés.

Agence d’Information du Burkina

HEY/ata