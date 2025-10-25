Burkina-Culture-Théâtre-Récompenses

Nuit des Lompolo : 13 trophées individuels et 14 trophées collectifs pour célébrer les acteurs des arts dramatiques burkinabè

Ouagadougou, 24 octobre 2025 (AIB)-La 5ᵉ édition de la Nuit des Lompolo s’est tenue vendredi soir sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représenté par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pendwendé Gilbert Ouédraogo. Au total, 13 trophées individuels et 14 trophées collectifs ont été décernés pour honorer les talents des arts dramatiques burkinabè. Des prix d’honneur et des distinctions spéciales ont également été remis.

« Chers professionnels, votre ténacité garantit la continuité des activités artistiques et culturelles, contribuant ainsi au rayonnement culturel de notre pays », a déclaré le ministre en charge de la Culture.

Selon lui, l’une des principales innovations de cette édition réside dans l’ouverture de la compétition aux acteurs et compagnies du Mali et du Niger, tous membres de la Confédération des États du Sahel (CES).

« Cette ouverture traduit notre volonté de faire des arts dramatiques un vecteur d’intégration et de coopération communautaire dans notre espace régional », a-t-il indiqué.

Le ministre a également annoncé que le cirque et les marionnettes, jusque-là intégrés aux prix collectifs, feront désormais l’objet de distinctions individuelles.

Le parrainage de cette édition a été assuré par le ministre malien en charge de la Culture, représenté par l’ambassadeur du Mali au Burkina Faso.

« Je mesure avec humilité la portée de ce rôle et j’exprime ma gratitude aux autorités burkinabè pour cette marque d’estime qui honore toute la communauté culturelle malienne et celle de l’Alliance des États du Sahel », a-t-il souligné.

Il a également salué l’engagement des artistes, comédiens, metteurs en scène, conteurs, marionnettistes et dramaturges qui travaillent dans l’ombre pour bâtir un monde plus humain, plus juste et plus solidaire.

Lauréat de cette 5ᵉ édition, Ali Lompho, représentant de la troupe culturelle Watinooma de Tenkodogo, a expliqué que leur œuvre portait sur la sensibilisation théâtrale autour de l’éducation en situation d’urgence dans les régions du Centre et du Nakambé.

Philémon Zongo, récompensé dans la catégorie du meilleur comédien pour son œuvre Aïcha de Tombouctou, s’est dit honoré et encouragé à poursuivre ses efforts.

Initié depuis 2013, la Nuit des Lompolo vise à célébrer, encourager et stimuler la créativité des artistes dramatiques, tout en contribuant à la consolidation d’une véritable économie culturelle au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

HEY/ata