Burkina Faso – Noumbiel – Montée-Couleurs.

Noumbiel/Montée des couleurs nationales : Le Haut-commissaire appelle à une collaboration entre services publics et populations

Noumbiel, lundi 1er septembre 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province, Drissa Hema, a appelé lundi à une parfaite collaboration entre services publics et populations pour réussir les missions, à l’occasion de la traditionnelle montée des couleurs nationales.

La tradition de la tournante montée des couleurs a été une fois de plus respectée dans le Noumbiel. C’est la Direction provinciale de la police nationale (DPPN) du Noumbiel qui a accueilli la cérémonie.

Pour l’occasion, l’ensemble des corps constitués de la province se sont mobilisés pour réaffirmer leur attachement à la mère patrie.

« Loin d’être un simple acte de regroupement, cette montée des couleurs reste vraiment pour nous un acte d’engagement patriotique, un acte cher pour la mère patrie », a laissé entendre le Haut-commissaire.

Il a également salué la mobilisation des forces vives et a surtout invité l’ensemble des acteurs à rester mobiliser pour la cause de la mère patrie.

Pour le directeur provincial de la police nationale du Noumbiel, Rayang-ne-Wendé Kabré, « c’est la joie qui nous anime de recevoir dans nos locaux ce beau public juste pour la cause de la Patrie. Unis, nous avancerons plus vite »

Le rendez-vous est donné pour le prochain lundi du d’octobre, le lundi 06 octobre 2025 à l’école B de Batié.

Agence d’information du Burkina