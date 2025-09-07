Burkina – jeux – Société – tirs à l’arc

Noumbiel : les archers de Koriba se préparent pour la Semaine régionale de la Culture du Djôrô.

Batié, 6 sept. (AIB)- Les archers de Koriba s’entraînent pour tout raffler à la Semaine régionale de la Culture de la région du Djôrô qui se tiendra du 16 au 18 octobre 2025 à Gaoua.

Sous la supervision du directeur provincial de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (DPCCAT) du Noumbiel, Fassoha Sylvestre SOME, les séances d’entraînement s’inscrivent dans le cadre des préparatifs de la Semaine régionale de la Culture du Djôrô.

Au nombre de dix (10), les archers du Pool adulte hommes venant de trois localités de la commune de Batié, représenteront et défendront le Noumbiel du 16 au 18 octobre prochain à Gaoua.

Selon le directeur provincial en charge de la culture du Noumbiel, Fassoha Sylvestre SOME, « avec la précision démontrée par certains archers lors de l’entraînement ce matin, si nous continuons sur cette lancée, nous sommes convaincus que les autres provinces risquent de devoir abandonner la compétition en tir à l’arc, car toutes les places seront attribuées au Noumbiel », a-t-il déclaré.

Pour le chef de canton du village de Koriba, le tir à l’arc est l’un des patrimoines culturels des Dagara. « Revenir aux sources ne serait qu’une action salutaire et nous leur apportons tout notre soutien », a-t-il indiqué.

Agence d’Information du Burkina