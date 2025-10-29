BURKINA-Noumbile-Solidarité-PDI

Noumbiel/Kpuéré : l’association HONTCHIPOLÈ offre des vivres aux PDI

Kpuéré, 29 oct. 2025 (AIB) – L’association HONTCHIPOLÈ a remis mercredi 4 sacs de riz de 25 kilogrammes, 10 cartons de savons, 2 sacs de sel et 1 sac d’habillement aux Personnes déplacées internes (PDI) de Kpuéré

En plus de ce geste, l’association s’est aussi distinguée, à plus d’un mois, à assainir et en nettoyant les services publics de la commune.

Par ailleurs, l’association HONTCHIPOLÈ a également marqué sa communauté en réparant un forage au profit de la population. Un geste que les communautés ont salué à sa juste valeur.

Le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la commune de Kpuéré, Adama Coulibaly a félicité et qualifié «d’actes patriotiques»ce geste. Profitant de l’occasion, M. Coulibaly a lancé un appel aux autres à emboîter le pas.

Agence d’information du Burkina

KPF/yos