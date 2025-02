Niger/Assises nationales : « Nous devons prendre des mesures pour dissuader les prochains dirigeants de commettre des dérives » (Abdou Beidou)

Niamey, 19 fév. 2025 (AIB) – Le président du Rassemblement des Nigériens au Canada, Abdou Beidou, présent aux assises nationales, a préconisé mardi, au cours des débats au sein de la sous-commission « Refondation politique et institutionnelle », que des mesures soient prises pour empêcher les futurs dirigeants du pays de commettre des dérives, a appris l’AIB.

« J’ai proposé que des mesures très strictes soient prises contre tous les acteurs qui nous ont conduits à cette situation. Ils doivent être identifiés et sanctionnés de manière à ce que plus jamais personne ne songe à poser les mêmes actes. Les hommes passent, mais le pays, lui, demeure », a confié mardi Abdou Beidou.

Il a révélé avoir proposé à sa sous-commission la mise en place d’un contrôle populaire, à l’image du système suisse, qui repose sur trois outils : l’initiative populaire, le référendum facultatif et le référendum obligatoire. « La population doit être capable d’initier une proposition et, si le quorum est atteint, de la soumettre à un référendum. Cela permet de contrôler les actions des dirigeants », a-t-il expliqué.

Il a également suggéré que, sur la base des valeurs qui seront inscrites dans la prochaine charte, des personnes d’une probité morale exemplaire soient identifiées pour occuper les différents postes stratégiques, afin de permettre au pays de relever ses défis.

« À l’issue des assises, je souhaite que l’on n’utilise plus le terme « gouvernement de transition » mais plutôt « gouvernement de refondation » », a-t-il déclaré.

Abdou Beidou a souligné que sa sous-commission est à la dernière étape de ses travaux : la rédaction de la charte. Selon lui, au-delà du Niger, « c’est l’avenir de l’Afrique qui est en train de se dessiner ».

Plus de 700 participants, issus de toutes les couches socioprofessionnelles du pays et de la diaspora, prennent part aux travaux des assises nationales au sein des cinq sous-commissions mises en place après la cérémonie d’ouverture, le samedi 15 février 2025, sous la présidence du chef de l’État et président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général de brigade Abdourahamane Tiani.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Envoyé spécial à Niamey