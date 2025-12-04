Nazinon : La Secrétaire générale de la région appelle à une solidarité accrue envers les familles des FDS et VDP

Manga, 3 déc. 2025 (AIB) – La délégation spéciale régionale du Nazinon a procédé mardi, 2 décembre 2025, à la traditionnelle montée des couleurs au Conseil régional en présence des forces constituées. La cérémonie présidée par la Secrétaire générale de la région, Ouo Abibata Bamouni, représentant Madame le Gouverneur.

Dans son allocution, la Secrétaire générale a lancé un appel fort à l’ensemble des corps constitués et aux citoyens, les invitant à renforcer leur solidarité envers les familles des Forces de défense et de sécurité (FDS) dont les proches sont engagés sur les différents fronts.

« Vous avez des familles de FDS qui vivent à côté de vous. Leur mari ou leur femme est au front. Il est nécessaire d’aller leur dire bonjour, de leur témoigner votre soutien. Ce sont de petits gestes, mais ils comptent beaucoup », a-t-elle souligné.

Elle a également encouragé les initiatives de visite aux malades ainsi que les dons en faveur des personnes vulnérables, appelant à les intensifier durant cette période.

Mme Bamouni a rappelé que la région du Nazinon s’apprête à accueillir le flambeau de la caravane nationale de la solidarité «Dèmè Sira » le jeudi 4 décembre 2025 au rond point de l’épervier et conduit à la place de la Nation pour une cérémonie officielle.

La Secrétaire générale a, à cet effet, invité les acteurs régionaux et l’ensemble des citoyens à sortir massivement pour réserver un accueil chaleureux au flambeau et accompagner son séjour dans la région.

Agence d’Information du Burkina

BGB/bbp