Nayala : L’ONEA Accueille Célébration de la traditionnelle montée des Couleurs dans la province

Toma, 2 juin 2025 (AIB)- L’Office nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) a accueilli ce lundi, la traditionnelle montée des couleurs tournante et mensuelle instituée par le haut-commissaire et les corps constitués de la province.

Le directeur Provincial de l’ONEA, Sidiki Traoré, a exprimé sa satisfaction de recevoir les autorités pour la célébration de cette cérémonie en soulignant l’importance de cette activité qui marque un moment de communion entre les différents services.

Le haut-commissaire, Honoré Frédéric Paré a évoqué l’appartenance à la patrie, le Burkina Faso, à travers la montée des couleurs.

Il a également appelé les uns et les autres à un engagement renforcé afin que d’ici la fin de l’année, tous les villages du Nayala puissent regagner leurs terres et voir flotter le drapeau dans toute la province.

M. Paré a aussi remercié les responsables administratifs et religieux présents pour leurs efforts constants dans la réussite de cette activité.

À l’issue de la cérémonie, les corps constitués ont remis un présent à la représentante du Fonds d’Appui aux Activités rémunératrices des Femmes au Nayala (FAARF), Toé/Folané Géneviève, qui a géré le fonds pendant seize ans et nouvellement affectée à Sindou.

Agence d’information du Burkina