BURKINA-NAMENTENGA-SANTE-DON-SANG

Namentenga/Santé : Des artisans collectent une vingtaine de poches de sang pour sauver des vies

La Fédération Song-Taaba des associations des artisans du Namentenga, en collaboration avec le district sanitaire de Boulsa a organisé le vendredi 27 juin 2025, une séance de don de sang. Pour l’occasion, une vingtaine de poches ont été collectée pour sauver des vies.

La Fédération Song-Taaba des associations des artisans du Namentenga, en collaboration avec le district sanitaire de Boulsa a initié le 27 juin 2025, une séance de don de sang pour sauver des vies.

Cette activité qui a permis de collecter une vingtaine de poches de sang rentre dans le cadre des 48 h des activités, selon le président de la Fédération, Philippe Kafando.

Pour cette opération, les artistes ont choisi le CSPS urbain de Boulsa pour l’opération et assaini l’enceinte dudit CSPS.

Les technologistes biomédicaux, Galidou Guengané et Souleymane Baguian ont salué l’initiative des artisans et les a remerciés pour leur initiative.

Ils ont invité la population à emboiter les pas des artisans, car selon eux, la période de la saison pluvieuse qui s’annonce constitue le moment où le besoin en sang est élevé pour les femmes enceintes et les enfants.

« Donner son sang, c’est sauver une vie. », a indiqué l’un des technologistes biomédicaux, Galidou Guéngané.

Les artisans ont également reçu la visite de leurs parrains André Taondyandé et Hamidou Pascal Lonfo.

La Fédération Song-Taaba des associations des artisans du Namentenga, Philippe Kafando s’est satisfait de la mobilisation tout en les invitant à rester toujours soudés pour les futures activités.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA