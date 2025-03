Pèlerinage paroissial 2025

Namentenga/Réligion : La paroisse de Boulsa prie pour la paix sur la colline mariale de Tanwoko

Boulsa 23 fév. 2025 (AIB)- Les fidèles chrétiens de la paroisse de Boulsa ont effectué leur pèlerinage paroissial le dimanche 23 février 2025 sur la colline mariale de Tanwoko de Boulsa, après trois ans d’absence. Pour l’occasion, les pèlerins ont prié pour un Burkina de paix, de justice et d’abondance.

« Aimez vos ennemis, ceux qui vous haïssent et priez pour la reconversion de leurs cœurs » s’est adressé le célébrant le curé de la paroissial l’abbé Constant Ouédraogo au cours de son homélie.

Des milliers de chrétiens hôtes et déplacés internes ont convergé ce dimanche 23 février 2025 sur la colline mariale de Tanwoko pour leur pèlerinage annuel, après celui tenu en 2023.

Cette sortie a pour but d’une part de rendre grâce à Dieu et d’autres parts pour implorer Dieu par l’intercession de la Vierge Marie, mère de Dieu pour plus de grâces pour eux-mêmes, pour la paix au Burkina et pour la rémission de leurs péchés.

Relativement à la rémission des péchés, les fidèles ont organisé une veillée de prière, au cours de laquelle, l’abbé Constant Ouédraogo a expliqué l’importance du jubilé.

Selon lui, c’est une occasion surtout pour le Burkina qui célèbre ses 125 années d’évangélisation. L’abbé Ouédraogo a indiqué que le Pape nous donne l’opportunité de nous rendre purs pour peu que nous manifestions le désir en nous confessant devant le prêtre. « Ne laissez pas passer cette belle occasion avant la fin de l’année 2025 », a insisté le curé

En rappelant cette offre du Pape aux pèlerins, le curé a également exhorté les fidèles, au cours de son homélie à « aimer leurs ennemis, ceux qui les haïssent et de prier pour la réconversion de leurs cœurs ».

Pendant cette célébration, les fidèles ont prié pour le Pape, les leaders religieux, coutumiers, administratifs, politiques du Burkina. Ils ont félicité les forces combattantes sur le théâtre des opérations et pour les résultats enregistrés.

Le président du conseil paroissial de Boulsa, Patrice Woango et le curé ont félicité les organisateurs, les différents donateurs, les pèlerins des différents secteurs notamment ceux de Zéguédéguin qui étaient de la partie. Le curé a béni les pèlerins et leur a donné rendez-vous en 2026.

