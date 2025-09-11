BURKINA- NAMENTENGA- IMMERSION- PATRIOTIQUE

Namentenga : Le Haut- commissaire de accueille les bacheliers de retour de leur immersion

Boulsa, 11 sept. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga et les corps constitués ont accueilli le mercredi 10 septembre 2025 à Boulsa, les nouveaux bacheliers de retour de leur immersion patriotique obligatoire qui s’est déroulée à Loumbila, dans la région de l’Oubri.

« Je vous félicite et sollicite que vous viviez au quotidien les enseignements reçus lors de votre immersion », a indiqué le Haut- commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, en présence des corps constitués.

Les nouveaux bacheliers, au nombre de 203 ont accompli avec enthousiasme leur immersion patriotique obligatoire à Loumbila.

« Je vous souhaite la bienvenue au nom de l’ensemble des corps constitués de la province du Namentenga », a soutenu M. Conseiga .

Pour les appelés à l’immersion patriotique, tout s’est bien passé pendant leur séjour à Loumbila.

Le premier responsable de la province a également souhaité une bonne rentrée universitaire. Vive le Burkina Faso, vive l’immersion patriotique obligatoire tout en exhortant que la paix revienne au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

