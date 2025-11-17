BURKINA-NAMENTENGA-DECOUVERTE-DROGUE

Namentenga : La découverte d’un étui de chicha relance les inquiétudes sur la consommation de drogue en milieu scolaire

Boulsa, 17 nov. 2025 (AIB) -Un étui de chicha a été retrouvé le vendredi 7 novembre 2025 entre les mains d’une élève de la classe de 4ᵉ du lycée provincial de Boulsa, a appris l’AIB.

Le personnel de l’établissement a immédiatement ouvert une investigation pour comprendre l’origine du dispositif, dont le chargement coûterait entre 10 000 et 15 000 F CFA, selon un citoyen de la ville.

Des sources locales, ayant requis l’anonymat, affirment que l’usage de drogue au sein des établissements scolaires de la commune prend de l’ampleur.

Elles rapportent que certains élèves consomment ouvertement des substances psychoactives dans les salles de classe, aux heures creuses ou durant les études, transformant les établissements en espaces propices à des regroupements favorisant dépravation et consommation de drogue au détriment du travail scolaire.

Pour ces témoins, plusieurs mesures pourraient contribuer à freiner le phénomène telles que clôturer les établissements, renforcer la surveillance des élèves, sanctionner les contrevenants, impliquer davantage les parents dans le suivi des activités de leurs enfants et identifier les réseaux de fournisseurs.

L’enquête ouverte au lycée provincial de Boulsa se poursuit.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO