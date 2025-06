BURKINA-NAMENTENGA-EDUCATION-EXAMENS

Namentenga/Examens scolaires : Les épreuves écrites du CEP, du BEPC, du CAP et du BEP lancées

Boulsa,3 juin 2025(AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, en compagnie des corps constitués a lancé officiellement le mardi 3 juin 2025 à Boulsa, les épreuves écrites de la session 2025 du Certificat d’études du primaire (CEP), du Brevet d’études du premier cycle (BEPC),du Brevet d’études professionnel (BEP)et du Certificat d’aptitude professionnel (CAP).

Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, en compagnie des corps constitués a donné officiellement ce mardi 3 juin 2025 à Boulsa, le top de départ des examens scolaires de la session 2025.

Au titre de l’année 2025, 1782 candidats dont 1025 filles ont été inscrits à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP). Ce nombre est en baisse par rapport aux sessions de 2024 et 2023 avec respectivement 1857 et 2414 candidats.

1007 élèves se sont enregistrés pour le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) contre respectivement 1268 et 1051 candidats en 2023 et en 2024.

Le Certificat d’aptitude professionnel (CAP) et le Brevet d’études professionnel (BEP) ont totalisé 204 inscrits pour la session 2025 contre 206 inscrits en 2024 et 128 candidats en 2023.

Pour cette année, les candidats des communes de Dargo et de Boala composent désormais dans leurs localités respectives contrairement aux candidats de Zéguédéguin qui sont délocalisés à Boulsa.

Selon les directeurs provinciaux en charge de l’éducation préscolaire et l’enseignement secondaire, Ouiraogo Bernard Kaboré et Abdoulaye Yarbanga, , il y a moins d’inscrits et de centres de composition délocalisés comparativement à la session précédente.

M. Kaboré et M. Yarbanga ont par ailleurs précisé que les activités pédagogiques se sont bien déroulées, car pour eux, aucune perturbation n’a été enregistrée au cours l’année 2025.

Pour l’occasion, le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a ouvert l’enveloppe contenant le sujet de mathématique au lycée technique et professionnel Jan Vervoort de Boulsa pour les candidats du BEP et du CAP et de celle contenant le sujet de rédaction à l’école Boulsa « A ». Au nom du Haut-commissaire, le secrétaire général de la province Bassouleymane Ouattara a donné le top de départ de l’examen du BEPC au lycée provincial.

M. Conseiga a également encouragé les différents acteurs de l’éducation pour leurs multiples efforts consentis pour le bon déroulement des examens scolaires de la session 2025.

« Ce que vous allez faire n’est pas différent de ce que vous avez l’habitude de faire dans vos classes. Soyez sereins et le succès sera à portée de main. Bonne chance à vous », a-t-il souhaité.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA