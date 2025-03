Burkina-Namentenga-Mine-Cadre-Echanges

Namentenga : Des échanges pour une reprise reussie de Taparko Mining SA

Boulsa, 11 fév. 2025 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a présidé le mardi 11 février 2025, la première session du cadre de dialogue tripartite de la société minière Taparko Mining SA ( TMSA) délocalisée à Kaya. Pour l’occasion, les échanges ont abouti à la formulation de deux recommandations majeures portant sur le recrutement des journaliers dans la mine et sur la rédaction des textes juridiques du cadre de dialogue tripartite .

L’employabilité des jeunes en particulier les journaliers dans la la mine a constitué le principal point de convergence des entités sociales des trois communes de Bouroum, de Nagbingou et de Yalgo, zone d’intervention de la mine

Ces entités comprenant les chefs coutumiers et traditionnels, les présidents des commissions villageoises de développement (CVD) les ex-maires desdites communes, les représentants des jeunes et des femmes ont chacun en ce qui le concernant, partagé ses attentes axées à la réhabilitation de la route Bouroum-Yalgo en passant par Nagbingou , à la formation en activités minières, en activités génératrices de revenus (AGR) et à l’emploi des jeunes dans la mine .

À cet effet, le chargé à la mobilisation sociale a apporté des réponses satisfaisantes aux préoccupations des uns et des autres. Relativement au recrutement des jeunes, les membres du cadre ont recommandé la présence effective des responsables de l’association en charge à la prochaine rencontre du CTD.

« Si nos enfants sont employés dans la mine, ce sont nos familles respectives qui en bénéficient, » a soutenu le chef coutumier et traditionnel de Bouroum.

L’assemblée générale a également recommandé la mise en place d’une commission ad ’hoc, en vue de définir la composition des membres statutaires, la périodicité des sessions, le règlement intérieur etc.

Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, en clôturant la session a félicité l’ensemble des participants pour les résultats auxquels ils sont parvenus. M. Conseiga .

Les responsables provinciaux en charge de la défense, de la sécurité et de l’environnement ont également exprimé leurs attentes relatives à leurs domaines respectifs pour une sécurité et un environnement indispensables au bien-être des populations et des travailleurs miniers.

Satisfaits des résultats, Théophile Zongo et ses collaborateurs de service ont remercié ie gouvernement pour l’accouplement indispensables dont TMSA a bénéficié dans le domaine du ravitaillement, de la protection sécuritaire entre autres et les membres pour leurs contributions inestimables . Ils ont

souhaité que le dialogue soit chaque fois, le canal approprié pour la résolution des crises d’où qu’elle proviendrait.

M. Conseiga et président du CTD a félicité la mine pour son initiative et les membres leurs p

Contributions aux échanges.

Il a proposé que les recommandations de la présente session soient principalement l’objet de la prochaine session du CTD à savoir l’audition de l’association en charge du recrutement des journaliers dans la mine et la lecture , amendement et adoption des des textes juridiques du CDT.

Agence d’information du Burkina

JDB/NO/ATA