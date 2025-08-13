Nakambé : Les transporteurs routiers soutiennent la brigade Faso Mêbo

Tenkodogo, 13 août 2025 (AIB) – Le Syndicat des transporteurs routiers et voyageurs de Tenkodogo (STRV/T) a offert, mardi, du matériel à la brigade locale de Faso Mêbo, pour appuyer les actions de salubrité et de protection de l’environnement menées dans le cadre du programme présidentiel.

Le président du syndicat, Hamadi Bougouma, a remis, au nom de ses membres, une benne de granit, 17 bidons d’huile de vidange, 4 sacs de sealite et 60 paires de gants à la brigade Faso Mêbo de Tenkodogo.

« Nous sommes fiers de ce que le Président et le Gouvernement accomplissent. C’est pourquoi nous avons mobilisé nos membres pour accompagner les efforts de construction de notre pays », a-t-il déclaré.

Le don a été réceptionné par le président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda, qui a salué ce geste, le qualifiant d’opportun et de pertinent pour appuyer les objectifs fixés par la coordination régionale de Faso Mêbo.

M. Pooda a saisi l’occasion pour inviter l’ensemble des transporteurs de la région et les usagers des routes nationales à emboîter le pas au STRV/T et à soutenir davantage cette initiative présidentielle.

Il a également rappelé l’importance pour les transporteurs de respecter le code de la route, afin de contribuer à la sécurité routière et à la préservation des infrastructures nationales.

Ce geste du STRV/T témoigne de l’engagement des transporteurs de Tenkodogo dans les actions citoyennes et environnementales.

Pour les autorités, cette mobilisation reflète la conviction que la réussite de Faso Mêbo repose sur la participation active de toutes les couches sociales.

Créé le 15 avril 2024, le STRV/T œuvre pour la défense des intérêts matériels, moraux, économiques et professionnels de ses membres, tout en s’investissant de plus en plus dans la vie communautaire.

Agence d’Information du Burkina

